THY'den ucuz bilet almak için son günler: Yüzde 25 indirim yapılacak

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bilet alan öğrencilere yurt içi uçuşlarda yüzde 50 indirim sağlayacağını açıkladı. Uçuş tarihi olarak ise 1 Haziran 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. İndirimli fiyatın üzerine vergi ve harçlar eklenecek. Peki indirimli öğrenci uçak bileti ne kadar? THY öğrenci indirimli bilet şartları neler, kimler indirimden yararlanacak?