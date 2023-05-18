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Ekonomi

THY'den ucuz bilet almak için son günler: Yüzde 25 indirim yapılacak

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu.

19:26 . 18/05/2023 Thursday
AA
THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası.

THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 18-22 Mayıs'ta alınacak biletler ile 18 Mayıs-30 Eylül 2023 tarihleri arasında
Avrupa'dan Türkiye'ye yüzde 25 indirimle seyahat edilebilecek.
Kampanya; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve KKTC Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.

​​​​​​​Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.



#Türk Hava Yolları
#THY
#İndirim
#Bilet
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