Ekonomi Son gün yarın THYnin personel alımına rekor başvuru
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THY'nin kabin görevlisi alımına rekor başvuru

Son gün yarın: THY'nin personel alımına rekor başvuru

Türk Hava Yolları’nın, yoğun talep gören 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına başvurular yarın sona ererken, on binlerce adayın başvuru yapmasıyla rekor kırıldığı da öğrenildi. İlana başvuruda bulunan bütün adaylar, SMS ve e-posta yoluyla davet ediliyor.

Haber Merkezi DHA
Türk Hava Yolları kadın kabin görevlileri.
Türk Hava Yolları kadın kabin görevlileri.

Türk Hava Yolları’nın (THY), 700 kadın kabin görevlisi alım ilanına başvurular 18 Ekim Cuma saat 12:00’de sona eriyor.

İlana başvuruda bulunan bütün adaylar, THY’nin sınav merkezlerinde uygulanmakta olan İngilizce test ve yetkinlik envanteri aşamaları için SMS ve e-posta yoluyla davet edilecek.

2 AYLIK EĞİTİMDEN SONRA UÇMAYA BAŞLAYACAKLAR

Mülakata davet edilen adaylar, evrak kontrolü, boy-kilo ölçümü, dövme-yara izi kontrolü, grup çalışması, kurul mülakatı, İngilizce mülakat ve psikolog görüşmesi aşamalarına katılacak. Evrak ve sağlık raporu süreçleri olumlu sonuçlanan başvuruları kabul edilen adaylar yaklaşık 2 aylık bir eğitime tabi tutulduktan sonra uçuşlara başlayacak.

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BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANILACAK BAŞLICA ÖZELLİKLER ŞÖYLE SIRALANMIŞTI;

Aranılan koşullar;

-T.C. Vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)

-01/01/1989 ile 31/12/1999 tarihleri arasında doğmuş olmak,

-En az lise mezunu olmak,

-İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih sebebidir.),

-Adli Sicil Kaydı ve/veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,

-Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

Başvuru esnasında aranacak başlıca özellikler;

-Güler yüzlü,

-İletişim becerisi yüksek,

-Ekip çalışmasına yatkın,

-Dinamik bayan çalışma arkadaşları olarak yer veriliyor.

THY kabin görevlisi.

Tercih edilen sağlık ve fiziki koşullar ise;

-160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, THY A.O. veya THY A.O.nun belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup, bayrak taşıyıcı havayolu tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)

-Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing, yanık ve yara izi vb. bulunmamak,

-Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (seçme süreçlerinde başarılı olan adaylardan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezlerinden sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları istenecektir.)

-Türk Hava Yolları Sağlık Müdürlüğü işyeri hekimleri İşe Giriş Muayenesi sırasında (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) THY A.O. iç prosedürleri çerçevesinde ek tetkik ve muayene yaptırılmasını isteyebilir.

-Türk Hava Yolları, belirlemiş olduğu işe giriş sağlık kriterleri çerçevesinde (SHGM yetkili Havacılık Tıp Merkezinden verilmiş uçuşa uygun olduğuna dair rapor olsa bile) adayın işe başlatılıp başlatılmayacağına karar verme hakkına sahiptir. Aday işe başlatılmaması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Başvuru şekli ve izlenecek yol

-Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yollarının resmi sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yukarıdaki şartları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.İlan kriterlerini sağlayan adaylar, online uygulama, test ve mülakat süreçlerine katılacaktır.Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki kriterlere uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup, işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi, evrakının olumlu değerlendirilmesi ve sağlık raporunun onaylanması sonrası eğitime yönlendirilecekler.

Kabin Memuru Adayı Değerlendirme Süreçleri;

-Online İngilizce ve Genel Yetenek Testleri (Varsa ek olarak 2.Yabancı Dil Testi)

-THY A.O. İngilizce Sınavı

- Mülakat Süreçleri

-Evrak Kontrolü

-İngilizce Mülakatı

-Boy-Kilo Ölçümü

-Dövme ve Yara izi Kontrolü

-(Varsa) 2. Yabancı Dil Mülakatı

-Kurul Mülakatı

-Psikolog Görüşmesi

- Grup Değerlendirme Çalışması

- Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

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