THY'nin kargo uçakları dönüşüyor

THY Teknik A.Ş, Airbus A330 uçaklarının yolcu-kargo dönüşüm işlemleri (P2F) alanında faaliyet gösteren, ST Engineering ve Airbus ortak girişimi Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. İstanbul Airshow’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılan işbirliği anlaşması ile ilgili konuşan THY Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, hava kargo sektörünün son yıllarda güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümesi ile birlikte yolcu-kargo uçağı dönüşümlerinin, ihtiyaçları hızlı bir şekilde karşılamak için verimli bir çözüm haline geldiğine dikkat çekti.

ORTAKLIĞIMIZI GENİŞLETECEĞİZ

Bolat yaptığı açıklamada "Bu durum uçak üreticileri, lessor’ler, MRO şirketleri ve hava yolu operatörleri için yeni iş fırsatları doğurmakta. Yolcu-kargo uçağı dönüşümleri, bakım-onarım ve yenileme faaliyetleri arasında en zorlayıcı olanlarından biridir; uzmanlık, tecrübe ve operasyonel mükemmellik gerektirir. Yaptığımız anlaşma; şirketimizin bu hasletlerin hepsine sahip olan, küresel MRO sektörünün en yetkin şirketlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. A330P2F için EFW ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu ortaklığımızı daha da genişletmeyi planlıyoruz" dedi.

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