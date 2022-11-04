Ekonomi THYye "Sürdürülebilirlik İnovasyonunda Yılın Havayolu" ödülü
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THY'ye "Sürdürülebilirlik İnovasyonunda Yılın Havayolu" ödülü

Türk Hava Yolları (THY), hayata geçirdiği sürdürülebilirlik odaklı faaliyetler ve bu kapsamdaki yenilikçi çalışmaları ile Centre for Aviation (CAPA) tarafından "Sürdürülebilirlik İnovasyonunda Yılın Havayolu" ödülünü aldı.

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Haber Merkezi AA
THYye Sürdürülebilirlik İnovasyonunda Yılın Havayolu ödülü
Foto/arşiv: THY

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY, dünyanın ilk karbon negatif sürdürülebilir havacılık yakıtını (SAF) geliştirmek için bilim insanlarıyla yakın bir şekilde çalıştığı "Mikroalg Bazlı Sürdürülebilir Biyo-Jet Yakıt Projesi" (MICRO-JET) ile "sürdürülebilirlik inovasyonu" kapsamında bu ödülün sahibi oldu.

Şirket adına ödülü kabul eden THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Konukcu, ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

THY,
THY,

Biyoyakıtın çevre için önemine değinen Konukçu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, sürdürülebilir havacılık yakıtı bizim için havacılığın çevresel etkilerini azaltmadaki mihenk taşlarından biri olarak sürdürülebilirlik stratejimizde kilit rol oynuyor. Uçuşlarımızda düzenli olarak sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanmamızın yanı sıra, biyoyakıtın üretimine yönelik Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz Mikroalg Bazlı Sürdürülebilir Biyo-Jet (MIKRO-JET) Projesine verdiğimiz Ar-Ge desteği ve son olarak SAF (Sustainable Aviation Fuel) Deklarasyonu imzacılarından biri olmamız, iklim değişikliği ile mücadelede sürdürülebilir havacılık yakıtlarını ne denli odağımıza taşıdığımızı kanıtlar nitelikte. Biyoyakıtların kullanılmasının ötesinde, bu yakıtın üretiminde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara verdiğimiz desteğin bugün burada ödülle taçlandırılması hem gururlandırıcı hem de attığımız adımların doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Türk Hava Yolları ailesi olarak, sürdürülebilir havacılık yakıtlarına yaptığımız yatırım ve desteği sürdürmeye ve dünyamızın geleceğine odaklanmaya devam edeceğiz."

THY, en temiz biyoyakıt türünü kullanabilen ender küresel şirketlerden biri olacak

Boğaziçi Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen MICRO-JET projesi kapsamında, hidro-işlenmiş yağ asitleri ve hidrotermal sıvılaştırma yöntemleri kullanılarak mikroalglerden biyoyakıt üretimi hedefleniyor.

THY, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilecek ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden dokuzuna katkı sağlayan bir proje çıktısı niteliğindeki bu biyoyakıtı, Turkish Technic tarafından yapılacak motor testlerinin ardından uçuşlarında kullanmayı planlıyor. Milli bayrak taşıyıcı bu yakıtı kullandığında, en temiz biyoyakıt türünü kullanabilen ender küresel şirketlerden biri olacak.
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