Ekonomi Tibet-Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldız vefat etti
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Tibet-Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldız vefat etti

Tibet-Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldız, Hakk'ın rahmetine kavuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tibet-Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldız vefat etti
​Tibet-Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldız

Tibet-Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldız vefat etti.

Birkaç gün önce koronavirüs nedeniyle özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 57 yaşındaki Faruk Yıldız, hastalığa yenik düşerek sabah saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Cenazesi 14 Şubat Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Anadolu Hisarı Göksu Peskimetçi Salih Ağa Camii'nden kaldırılacak.

Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

  • Albayrak Medya olarak Faruk Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

FARUK YILDIZ KİMDİR?

Faruk Yıldız, 1965 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul’da başlayan eğitim hayatını Kanada'da tamamlayan ve gerek öğrenciliği döneminde gerekse mezun olduktan sonra Sultanlar Holding bünyesindeki şirketlerin farklı departmanlarında görev yaptı.

Üretim, satış, pazarlama, dış ticaret ve yönetim alanlarında bilgi ve deneyim sahibi oldu. Kelimenin tam anlamıyla çekirdekten yetişen bir yönetici olan Faruk Yıldız, Sultanlar Holding'e ait şirket ve markaların gelişmesi ve büyümesi anlamında önemli katkılarda bulundu.

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