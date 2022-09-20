Ekonomi TMSF Akfel Gazı yeniden satışa çıkarıyor
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TMSF Akfel Gaz'ı yeniden satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mart ayında ihaleye çıkardığı, ancak gelen teklifin uygun bulunmadığı üç şirketten oluşan Akfel Gaz Grubu’nu, yeniden satışa sunmak için çalışmalarını hızlandırdı.

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Haber Merkezi AA
TMSF Akfel Gazı yeniden satışa çıkarıyor
Foto/arşiv

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, resmi adı “Akfel Gaz Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” olan paket, Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerco Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ve Avrasya Gaz AŞ firmalarının hisselerinden oluşuyor.

Akfel Gaz Grubu için düzenlenecek ihaleye yurt içi ve yurt dışından yatırımcıların katılması bekleniyor.

Satışa çıkarılacak olan Akfel Gaz Grubu ihalesinde muhammen bedelin tespit edilmesi için dünyanın alanında en itibarlı dört değerleme kurumu arasında yer alan bir şirket ile çalışılıyor.

Ticari iktisadi bütünlük yöntemiyle satılacak

TMSF, 6758 sayılı Kanun ve Bankacılık Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanarak Akfel Gaz Grubu’ndaki üç şirketi, “ticari iktisadi bütünlük” (TİB) oluşturarak satışa çıkaracak. Kurum, 2005 yılından beri yüzlerce ihaleyi bu şekilde gerçekleştirdi.

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