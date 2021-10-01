Ekonomi TMSF Erol Aksoy aleyhine New Yorkta açılan davayı kazandı
İŞ DÜNYASI

TMSF Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davayı kazandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, firari Erol Aksoy’un yurt dışına kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy’a New York’ta bir apartman dairesi satın aldığını tespit etmesi üzerine ABD’de giriştiği hukuk mücadelesini kazandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TMSF Erol Aksoy aleyhine New Yorkta açılan davayı kazandı
Firari iş insanı Erol Aksoy

TMSF'den yapılan açıklamada, TMSF’nin hizmet aldığı ABD’deki bir hukuk firmasının, Erol Aksoy’un Britanya Virjin Adaları'ndaki şirketinden oğlu Kerim Aksoy ve kızı Eda Aksoy’un sahibi olduğu Searock Holding adına para yolladığını belgeleriyle ispat ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Erol Aksoy’un gönderdiği 1 milyon 900 bin dolar ile bir gayrimenkul alındığının anlaşılması üzerine, New York’taki söz konusu apartman dairesinin TMSF’ye devri için dava açıldı. Mahkeme, paranın kaynağı konusunda çelişkili hikayeler anlatan Erol Aksoy ve kızı Eda Aksoy’un güvenilir tanık olmadıklarına da karar metninde yer verdi; 'Bu koşullar, Eda'nın ve Erol'un tanık olarak güvenilirliklerini ortadan kaldırmaktadır.' Mahkeme kararına göre, Eda Aksoy ve Kerim Aksoy’un daireye ait belgeleri, 'satılmak üzere' New York Şerif Ofisi’ne teslim etmesine hükmedildi. TMSF geçen hafta, Zaman Gazetesi'nin ve matbaalarının sahibi olduğunu iddia eden FETÖ/PDY mensubu iş insanlarının, uluslararası tahkim mahkemesinde (ICSID) açtığı 126 milyon avroluk davayı da kazanmıştı."

"1 milyar dolar borcunu ödemediği için temerrüde düşmüştü"

2001 ekonomik krizine yol açan bankalardan İktisat Bankası'nın, içi boşaltıldığı için faaliyetlerine devam edemeyip TMSF’ye devredildiği, mağdur olan müşterilerin paralarının TMSF tarafından geri ödendiği anımsatılan açıklamada, "Müşterilerinin emanet ettiği paraları usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği mahkeme tarafından tespit edilen Erol Aksoy, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı ve kesinleşti. Cezası kesinleşince, Cem Uzan gibi Erol Aksoy da kaçak olarak Paris’e gitti. TMSF ile 2006 yılında imzaladığı protokolde, Erol Aksoy 1 milyar dolar borcu olduğunu kabul etmiş, fakat imzaladığı protokolün şartlarını yerine getirmediği için temerrüde düşmüştü. TMSF, Erol Aksoy’un mal varlıklarına el koyup satarak, zararı karşılamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Elektrikli araçta önemli gelişme: 15 dakika ile dünyanın en hızlısı olacak
EKONOMİ
Elektrikli araçta önemli gelişme: 15 dakika ile dünyanın en hızlısı olacak

İkinci el cep telefonunda yüzde 20 indirim kapıda
EKONOMİ
İkinci el cep telefonunda yüzde 20 indirim kapıda

KDV indirimi sonrası 12 ay garantili yenilenmiş cep telefonu alınabilecek
EKONOMİ
KDV indirimi sonrası 12 ay garantili yenilenmiş cep telefonu alınabilecek
Abone Ol Google News
100 metrelikkuyruk oluştu

100 metrelik
kuyruk oluştu

​Son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi.
Satıcıya hapis istemi

Satıcıya hapis istemi

​İnternetten jant aldı kargodan musluk çıktı.
63. tur Ankarada

63. tur Ankara'da

​Türkiye-Yunanistan arasındaki yeni görüşmenin tarihi belli oldu.
240 bin TL<br>altına vergi yok

240 bin TL
altına vergi yok

​AK Parti 65 maddelik teklifi Meclis'e verdi.

​"Çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmayı TBMM'ye gönderdi.

​Oğuzhan Asiltürk Hakk'a yürüdü.

​YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Dünyanın<br>en hızlısı olacak

Dünyanın
en hızlısı olacak

İsviçreli firma yaptı: Elektrikli araçta önemli gelişme.

​İkinci el ve sıfır araçta son fiyatlar.

Rekor destek<br>ödemesi yapılacak

Rekor destek
ödemesi yapılacak

​Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı.
Sel ve su<br>baskınlarına dikkat!

Sel ve su
baskınlarına dikkat!

​Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.