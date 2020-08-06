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Ekonomi TMSF, Royal ve Atlas Halıyı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı
İŞ DÜNYASI

TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı

İki ünlü marka resmen satılıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. 6 Ekim tarihinde İstanbul'da yapılacak ihale açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Royal ve Atlas Halı resmen satılıyor.
Royal ve Atlas Halı resmen satılıyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

  • TMSF'nin konu ile ilgili ilanı internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ ve Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ'den oluşan bütünlük 353 milyon TL muhammen bedel üzerinden satılacak.

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Bütünlük, Gaziantep 4.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan halı üretimine ilişkin (Royal Halı Fabrikası) mal, hak ve varlıklar, aynı fabrikanın kapalı alanı içinde BCF 2 adıyla faaliyet gösteren iplik üretimine ilişkin mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların ferî ve mütemmim cüzü niteliğindeki tarafı oldukları sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan ancak başlı başına iktisadi değeri olmayanlar da dâhil olmak üzere diğer tüm mal, hak ve varlıklardan oluşuyor.

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İhale 6 Ekim 2020 tarihinde, saat 11.00'de 'Fon'un Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki Konferans Salonu'nda yapılacak.

İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek.

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TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Adnan Oktar Grubu'na ait 86 şirkete TMSF tarafından kayyum atandığını belirtti. Bu şirketlerin 80'inde çok fazla bir işlem olmadığına da dikkat çeken Gülal, Adnan Oktar'ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü olduğunu söyledi.

Kayyum atanan şirketin içini boşaltırken yakalandılar
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Kayyum atanan şirketin içini boşaltırken yakalandılar
FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen bir tekstil şirketinin kasasındaki 30 milyonluk çek ve 85 bin lirayı kaçırmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Adana Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF)devredilen Karteks Tekstil Sanayi Ticaret AŞ isimli bir tekstil genel merkezinde dün gece bir hareketlilik yaşandı. Şirket binasında yaşanan hareketliliği tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Şirkete operasyon düzenleyen polis ekipleri binanın ışıklarını kapatarak kasalardaki para ve çekleri kaçırmaya çalışan şirket ortağı Mehmet K. ile 3 kişiyi gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemede 85 bin lira ile 30 milyon lira değerindeki çek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin şirketin deposundan kaçırarak piyasaya sürmek
istediği 6 tır ipliğe de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, şirketin firari olan diğer ortağı Halil K'nın yakalanması ise sürüyor.

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