TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı 353 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı

Kayyum atanan şirketin içini boşaltırken yakalandılar

FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'ye devredilen bir tekstil şirketinin kasasındaki 30 milyonluk çek ve 85 bin lirayı kaçırmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı. Adana Sulh Ceza Hakimliği tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF)devredilen Karteks Tekstil Sanayi Ticaret AŞ isimli bir tekstil genel merkezinde dün gece bir hareketlilik yaşandı. Şirket binasında yaşanan hareketliliği tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Şirkete operasyon düzenleyen polis ekipleri binanın ışıklarını kapatarak kasalardaki para ve çekleri kaçırmaya çalışan şirket ortağı Mehmet K. ile 3 kişiyi gözaltına alındı. Adreste yapılan incelemede 85 bin lira ile 30 milyon lira değerindeki çek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin şirketin deposundan kaçırarak piyasaya sürmek

istediği 6 tır ipliğe de el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, şirketin firari olan diğer ortağı Halil K'nın yakalanması ise sürüyor.