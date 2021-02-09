Ekonomi TMSFnin yönettiği Erciyes Anadolu Holding pandemiye rağmen yüzde 22 büyüdü
İŞ DÜNYASI

TMSF'nin yönettiği Erciyes Anadolu Holding pandemiye rağmen yüzde 22 büyüdü

TMSF'nin yönettiği Erciyes Anadolu Holding pandemiye rağmen yüzde 22 büyüdü

TMSF kayyumluğundaki Erciyes Anadolu Holding, pandemiye rağmen 2020 yılını yüzde 22 büyüme ile kapatırken 16 milyar TL'lik aktif büyüklüğe de ulaştı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, gündemde olan bazı şirketlerin satış iddialarına ilişkin de ’’TMSF çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik devamlılığında tehlike söz konusuysa şirketlerin satışı gündeme gelebilir. Kar elde eden şirketlerimizin satışı hukuki olarak mümkün değil’’ dedi.

Haber Merkezi İHA
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal

TMSF kayyumluğundaki Erciyes Anadolu Holding 2020 yılını yüzde 22 büyüme ile kapattı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, gündemde olan bazı şirketlerin satış iddialarına ilişkin de ’’TMSF çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerin ekonomik devamlılığında tehlike söz konusuysa şirketlerin satışı gündeme gelebilir. Kar elde eden şirketlerimizin satışı hukuki olarak mümkün değil’’ dedi.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal İstanbul’da gerçekleştirilen Erciyes Anadolu Holding 2020 yılı değerlendirme toplantısında konuştu.

TMSF bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerin başarılarından bahseden Gülal, daha önceleri terör finansmanında kullanılan kaynakların artık millete hizmet için kullanıldığını söyledi. Gülal, toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayarak TMSF bünyesindeki şirketlerin satılma konusuna ilişkin bilgiler verdi.

TMSF'YE DEVREDİLEN ŞİRKETLER YÜZDE 65 BÜYÜDÜ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ’ye ait varlıkların TMSF bünyesinde yönetilmesine karar verildiğini hatırlatarak konuşmasına başlayan Gülal, ’’Şuan itibariyle TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirketimiz var. Bunların aktif büyüklüğü 70.4 milyar TL özkaynak büyüklükleri ise 29.1 milyar TL seviyesine ulaştı. Şuan bu şirketlerde çalışan sayısı 40 bin 61. Bu şirketleri devraldığımızdan itibaren bu şirketleri milletimizin bir emaneti olarak gördük. TMSF’ye devredilen şirketler ortalama yüzde 65 seviyesinde büyüdü. Bu şirketler dünden daha kuvvetlidir. Örnek verecek olursak kurumlar vergisi ilk 20 sıralamasında TMSF kayyumluğunda yönetilen ‘Koza altın’ 13’üncü sırada yer aldı. Eski sahipleri döneminde ilk 100’de dahi yer almıyordu’’ dedi.

PANDEMİYE RAĞMEN YÜZDE 22'LİK BÜYÜME

Erciyes Anadolu Holding’in TMSF’ye devredilmesinden sonra gerçekleştirdiği büyümeleri açıklayan Gülal, ’’TMSF bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes Anadolu Holding pandeminin olumsuz şartlarına rağmen 2020 yılını yüzde 22 büyüme ile kapattı. TMSF olarak ayrıca sosyal sorumluluk projelerine de destek verdik. Devraldığımızda 8.4 milyar TL aktif büyüklüğe sahip olan Erciyes Anadolu Holding şuan 16 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Öz kaynak olarak ise 6.4 milyar TL olarak devraldığımız holdingin şuan itibariyle öz kaynağı 11 milyar TL’ye ulaştı. Devir tarihinde 5.1 cirosu olan Erciyes Anadolu Holding şuan 13.6 milyar TL ciroya ulaştı. TMSF bünyesindeki şirketler dünden daha kuvvetlidir. Terör finansmanı için kullanılan kaynaklar milletimizin hizmetine geçmiştir’’ diye konuştu.

’’Kar elde eden şirketlerimizin satışı hukuki olarak mümkün değil’’

TMSF bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerden bazılarının satılma iddiaları ile ilgili konuya da açıklık getiren Gülal, ’’Şirketlerin ekonomik devamlılığında tehlike söz konusuysa şirketlerin satışı gündeme gelebilir. Fakat Erciyes Anadolu Holding ile böyle bir satış söz konusu olamaz. Çünkü sürekli kar elde eden büyüme gösteren bir şirket. Kar elde eden şirketlerimizin satışı hukuki olarak mümkün değil’’ şeklinde konuştu.

Erciyes Anadolu Holding’in 2020 yılı değerlendirme toplantısında sunum gerçekleştiren Erciyes Anadolu Holding Ceo’su Alpaslan Baki Ertekin ise holdingin büyüme rakamları ile ilgili bilgiler verdi. Ertekin sunumunda holdingin 2019 da 11 milyon 218 bin olan cirosunun 2020 yılında 13 milyon 628 bine arttığını söyledi.

Ertekin verdiği bilgilerde Erciyes Anadolu Holding’in TMSF’ye devredildikten sonra gerçekleştirdiği büyümeyi rakamlarla ifade etti. İstihdam ile ilgili de bilgi veren Ertekin, holdinge bağlı şirketlerinde 12 bin 698 çalışan sayısı olduğunu açıkladı.

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