Ekonomi Tokainin üreticisi Sebat Çakmak satıldı
İŞ DÜNYASI

Tokai'nin üreticisi Sebat Çakmak satıldı

Yıldız Holding çatısı altındaki şirketlerden Gözde Girişim Sermayesi’nin sahip olduğu Tokai marka çakmakların üreticisi Sebat Çakmak 35 milyon lira bedelle Can Holding'e satıldı. Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu’ndan izin alınacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözde Girişim'den KAP’a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira oldu.
Gözde Girişim'den KAP’a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira oldu.

Ana ortakları arasında Yıldız Holding, Kökler Yatırım Holding, Üs Holding ve Templeton Yatırım Fonu olan Gözde Girişim, yüzde 100’üne sahip olduğu Sebat Çakmak’ı Can Uluslararası Yatırım Holding’e sattığını KAP'a bildirdi.

Satın almayı gerçekleştiren Can Holding ise adını son olarak Bilgi Üniversitesi'nin alımı ile duyurmuştu.

Gözde Girişim'den KAP’a yapılan açıklamaya göre satış bedeli 35 milyon lira oldu

  • Satış işleminin tamamlanması için Rekabet Kurumu’ndan izin alınacak. Sebat Çakmak’ın satışından gelen para ile Gözde Girişim finansal borçlarını azaltmayı hedefliyor.

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