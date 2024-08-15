Trendyol’un 'Sporun Yazı' etkinlik serisinde Millileri dev ekranda 50 bini aşkın kişi izledi

2024 yazı İstanbul’da “Sporun Yazı” olarak tarihe geçti. Trendyol’un “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla İstanbul’un kalbinde düzenlediği etkinlik serisi ile yaz boyunca gerçekleşen önemli spor müsabakaları, Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda 50 bini aşkın kişi tarafından ücretsiz olarak izlendi.





On binlerce sporsever, Park’ın muhteşem atmosferinde önce A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) heyecan verici maçlarını, ardından UEFA EURO 2024™ Avrupa Futbol Şampiyonası’nı izleme fırsatı buldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda millilerimizin sahada olduğu her müsabakada kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte attı.





Spor ve eğlenceyle dolu bir yaz

Müsabakalar öncesinde Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen sporseverler, Trendyol’un spor coşkusunu pekiştiren etkinlikleriyle eğlendi. Langırt, halter fotoğraf alanı, mini voleybol ve futbol sahaları gibi aktivitelerin bulunduğu alanda, katılımcılara soru-cevap oyunlarıyla çeşitli hediyeler dağıtıldı.





Müsabakalar öncesinde DJ'in çaldığı enerjik şarkılara Türk bayraklarıyla eşlik eden kalabalık, yaz boyunca İstanbul’un kalbinde ay-yıldızlı millilerimize hiç dinmeyen tezahüratlarıyla destek verdi.





Trendyol’un Türk pporuna katkıları devam edecek