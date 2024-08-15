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Ekonomi

Trendyol’un 'Sporun Yazı' etkinlik serisinde Millileri dev ekranda 50 bini aşkın kişi izledi

15 Mayıs-11 Ağustos tarihleri arasında Trendyol sponsorluğunda "Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!" sloganıyla düzenlenen etkinlik serisi, İstanbul Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda on binlerce sporseveri buluşturdu. Türk sporuna ve sporcusuna büyük destek veren Trendyol, İstanbullulara spor dolu unutulmaz bir yaz yaşattı.

12:44 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda 50 bini aşkın kişi tarafından ücretsiz olarak izlendi.  
Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda 50 bini aşkın kişi tarafından ücretsiz olarak izlendi.  

2024 yazı İstanbul’da “Sporun Yazı” olarak tarihe geçti. Trendyol’un “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla İstanbul’un kalbinde düzenlediği etkinlik serisi ile yaz boyunca gerçekleşen önemli spor müsabakaları, Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda 50 bini aşkın kişi tarafından ücretsiz olarak izlendi.  


On binlerce sporsever, Park’ın muhteşem atmosferinde önce A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) heyecan verici maçlarını, ardından UEFA EURO 2024™ Avrupa Futbol Şampiyonası’nı izleme fırsatı buldu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda millilerimizin sahada olduğu her müsabakada kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte attı. 


Spor ve eğlenceyle dolu bir yaz

Müsabakalar öncesinde Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen sporseverler, Trendyol’un spor coşkusunu pekiştiren etkinlikleriyle eğlendi. Langırt, halter fotoğraf alanı, mini voleybol ve futbol sahaları gibi aktivitelerin bulunduğu alanda, katılımcılara soru-cevap oyunlarıyla çeşitli hediyeler dağıtıldı.


Müsabakalar öncesinde DJ'in çaldığı enerjik şarkılara Türk bayraklarıyla eşlik eden kalabalık, yaz boyunca İstanbul’un kalbinde ay-yıldızlı millilerimize hiç dinmeyen tezahüratlarıyla destek verdi.


Trendyol’un Türk pporuna katkıları devam edecek

Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğunun yanı sıra, Türkiye Voleybol Milli Takımları’nın ana sponsoru, A Milli Futbol Takımları ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi sponsoru olan Trendyol, aynı zamanda UEFA EURO 2024 resmi partneri ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) ilk Türk partneri oldu. İstanbullulara hafızalardan silinmeyecek bir yaz yaşatan Trendyol, Türk sporunun ve sporcularının yanında olmaya devam edecek.

#Trendyol
#Milli Takım
#İstanbul
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