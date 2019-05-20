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Ekonomi TÜBİTAKa 36 personel alınacak
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İŞ DÜNYASI

TÜBİTAK'a 36 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) birimlerinde görev yapmak üzere 36 personel istihdam edilecek.

Haber Merkezi AA
TÜBİTAK
TÜBİTAK

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Teknoloji Transferi ve Sanayileştirme Başkan Yardımcılığı ile Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 30 proje personeli alınacak. Bu ilan için son başvuru tarihi 10 Haziran olarak belirlendi.

  • MAM ile Ulusal Metroloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere memur, memur (koruma) ve teknisyen alımı da gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımı yapılacak 6 personele ilişkin son başvuru tarihi ise 24 Mayıs oldu.

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