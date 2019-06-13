Ekonomi Tudorstan farkındalık oluşturan proje
İŞ DÜNYASI

Tudors'tan farkındalık oluşturan proje

Türkiye’nin en büyük erkek giyim markalarından Tudors, yine çarpıcı bir sosyal farkındalık projesine imza attı. Sırbistan’da düzenlenen Humanitarian Fashion Show’a gömlek giyen down sendromlu çocuklar +1 değer kattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırbistan’da Down Sendromlu Çocuklardan Tudors Defilesi
Sırbistan’da Down Sendromlu Çocuklardan Tudors Defilesi

Türkiye’de ise her yıl doğan 2000 çocuk hepimizden +1 farkla dünyaya geliyor. Dünyada ise toplam 6 milyon bireyin bu genetik farklılıkla hayatını sürdürdüğü tahmin ediliyor. Çok basit bir tanımla 46 kromozoma sahip bireylerin yanında Türkiye’de her yıl 2000 çocuk daha 47 kromozoma sahip olarak doğuyor.

ABD’de bu rakam her yıl doğan 6000 bin bebeğe, İngiltere’de ise 1000’e yaklaşıyor. Şimdi gelin bu istatistikleri duygusuz ve ruhsuz birer rakam olmaktan çıkarıp aslında dünyamıza ve hayatımıza +1 değer katan bir haberle bakalım. Down sendromlu bireylerin hayata kattığı bu değerin en güzel örneklerinden biri Sırbistan’da yaşandı.

Defileden kareler.

Moda dünyasına +1 değer katan görüntüler

Sırbistan’da düzenlenen ‘’Humanitarian Fashion Show’’ etkinliği için hazırlanıp podyuma çıkan Down Sendromlu çocuklar model olarak yeteneklerini sergiledi. Tudors gömlekler ve aksesuarlar ile podyumda defile gerçekleştiren çocuklar yoğun alkış aldı.

Defileden kareler.

Defile sonunda giydikleri ürünler çocuklara bir hatıra olarak bağışlandı. Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren Tudors Gömlek Krallığı, böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, diğer firmalara da konunun örnek teşkil etmesini dilediğini ekledi.

Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, down sendromu farkındalığının sadece Dünya Down Sendromular Günü olan 21 Mart’la sınırlandırılmaması gerektiğine dikkat çekmek istediklerini belirtirken, down sendromlu çocukların podyumda profesyonel mankenlere taş çıkartarak moda dünyasına da +1 değer kattığını vurguladı.

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Defileden kareler.
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