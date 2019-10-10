Ekonomi Türk bilim insanı ABDde 150 milyon dolar topladı
İŞ DÜNYASI

Türk bilim insanı ABD'de 150 milyon dolar topladı

Almanya'nın Mainz kentinde Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNtech hisselerini, ABD’de halka arz ederek, 150 milyon dolar topladı. Şirketin değeri 3,39 milyar dolar olarak açıklandı.

Haber Merkezi AA
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin.

BioNtech'ten yapılan açıklamada, şirketin 10 milyon yatırma senedinin (Amerikan Depositary Receipts- ADR) 15 dolardan Amerikan piyasasında satıldığı ve 150 milyon dolar toplandığı belirtildi.

Böylece Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu şirketin değeri 3,39 milyar dolar oldu.

BioNtech, başlangıçta 13,2 milyon yatırma senedini 18-20 dolardan satıp, 250 milyon dolar toplamayı hedeflemişti fakat ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının piyasalarda oluşturduğu oynaklığın etkisiyle fiyatı 15-16 dolar ve 10 milyon senede düşürdü.

2008’de kurulan BioNtech kanser gibi ciddi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Geçen hafta biyoteknoloji şirketi ADC Therapeutics SA da borsaya arzını kötü piyasa koşullarından dolayı ertelemişti.

  • ADR, ABD dışından şirketlerin özellikle ABD sermaye piyasasından para toplamaları için son yıllarda en fazla kullanılan bir işlem şekli olmasıyla dikkati çekiyor.

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