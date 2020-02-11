Ekonomi Türk dönerini Gulfoodta temsil edecek
İŞ DÜNYASI

​Bereket Döner Gulfood 2020'ye katılıyor

Türk dönerini Gulfood'ta temsil edecek

Yiyecek içecek sektöründe dünyanın en büyük fuarlarından biri olarak bilinen Gulfood 2020, 16 - 20 Şubat tarihleri arasında Dubai'de kapılarını açıyor. 5 bin şirketin ürünleri ile pazarda boy göstereceği fuara, Türkiye'den Bereket Döner de katılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gulfood Fuarı
Gulfood Fuarı

Hazır gıda, yiyecek içecek sektörünün en önemli buluşmalarından biri 16 Şubat'ta Dubai'de başlıyor.

Bu yıl 25'nci kez kapılarını açacak olan Gulfood 2020'ye, dünyanın değişik ülkelerinden 100 binden fazla profesyonel ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Dünyanın en önemli gıda üreticisi 5 bin şirketin ürünleri ile pazarda boy göstereceği fuara, Türkiye'den Bereket Döner katılıyor. 200 ülkenin simgesel lezzetleri ve tatları ile temsil edileceği fuarda Türk Döneri, Bereket Döner standında katılımcılarla ikram edilecek.

TÜRK DÖNERİ'Nİ TEMSİL EDECEĞİZ

Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, Golfood 2020'ye büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi;

"Bu fuar, sadece bölge ülkeler değil tüm dünyanın en önemli sektörel buluşması, tamamen profesyonellere yönelik bir buluşma. Türk Dönerinin dünyadaki sözcüsü ve savunucusu olarak, Golfood 2020'de kendi standımızda ülkemizi temsil edeceğiz. Yiyecek içecek sektöründe dünyaca ünlü çok sayıda şef ve aşçısı, sektörün devleri bu fuarda ürünleriyle boy gösterecek. Biz de Türk Dönerinin lezzetini burada sergileme imkanı bulacağız, yeni pazarlara ulaşmak, yeni satış kanallarına girmek istiyoruz."

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