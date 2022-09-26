Ekonomi Türk firması, Bosna Hersekte otoyol inşa edecek
İŞ DÜNYASI

Türk firması, Bosna Hersek'te otoyol inşa edecek

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar'da otoyol projesini Türk firması yapacak.

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Haber Merkezi AA
Türk firması, Bosna Hersekte otoyol inşa edecek
2023'te başlanması planlanan projenin 3 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Başkent Saraybosna'daki Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Karayolları İdaresi binasında otoyol projesi kapsamında yapılacak Mostar Kuzey-Mostar Güney kısmı için Türk şirketi Yüksel Proje ile anlaşma imzalandı.

FBIH Karayolları İdaresi'nden yapılan açıklamada, imza törenine, Karayolları İdaresi Müdürü Elmedin Voloder ile Yüksel Proje Genel Müdür Yardımcısı Onur Başkaner'in katıldığı bildirildi.

Açıklamada, yapılacak yolun 14,2 kilometre uzunluğunda olduğu, yol projesi kapsamında kavşak, 5 tünel ve 10 viyadüğün yapılacağı belirtilerek, 2023'te başlanması planlanan projenin 3 yılda tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

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