Ekonomi THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı Bugün itibariyle başlıyor
İŞ DÜNYASI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: Bugün itibariyle başlıyor

Türk Hava Yolları bugünden itibaren yurt dışı uçuşlarda koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği ikram hizmetine yeniden başlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türk Hava Yolları bugünden itibaren ikram hizmetine başlıyor
Foto/arşiv

THY, geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle durdurduğu yurt dışı uçuşlardaki ikram hizmetini, dünya genelinde aşılama oranının artışa geçmesi ve ülkelerde hayatın normale dönmeye başlaması sonrası yeniden başlatma kararı aldı.

"ÖZLEDİNİZ DEĞİL Mİ?"

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Uçakta ikramları özlediniz değil mi? Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz. Konfor ve emniyet ile.."

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