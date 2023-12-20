Türk Hava Yolları Hava-İş'in açtığı davayı kazandı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, sendikanın "26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin 39. maddesinin yanlış yorumlandığı" iddiasıyla İstanbul 16. İş Mahkemesi nezdinde şirketleri aleyhine dava açtığı belirtildi.
Böylece, Ortaklığımızın başından beri savunduğu şekilde kesin istinaf kararı tesis edilmiş oldu. İlgili hüküm ve düzenlemeler gereği ve işverenin yönetim hakkı çerçevesinde, uçuş personelinin pazar günü gerçekleştirdiği uçuşlar için hafta tatili fazla mesai ödemesi şeklindeki hatalı uygulama 20 Aralık 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla düzeltilmişti." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, davanın ardından "pazar mesaisi" kavramının yerini "hafta tatili mesaisi" ifadesine bıraktığı da kaydedildi.