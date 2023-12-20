Türk Hava Yolları Hava-İş'in açtığı davayı kazandı

Sıfır otomobil alacaklara bir güzel haber daha. Bir zamanlar bulunurluk sıkıntısı ile adeta karaborsaya düşen ve fiyatı anlık olarak değişkenlik gösteren sıfır araç piyasasında atılan adımlar ve tedarik krizinin sona ermesiyle rüzgar tersine döndü. Yeni yıla sayılı günler kala araç markaları kampanya üstüne kampanya açıklarken yapılan indirim oranları ise 350 bin TL'ye kadar çıktı. İşte sıfır otomobilde güncellenen kampanyalar ve araç alacaklara sunulan fırsatlar..