Ekonomi Türk Hava Yolları çok sayıda personel arıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İŞ DÜNYASI

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor

Türk Hava Yolları çok sayıda personel arıyor

Türk Hava Yolları dışında birçok uluslararası havayolu şirketinin uçağına da bakım ve onarım hizmeti veren Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, çok sayıda personel alımıyla ilgili ilana çıktı. İşe kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı da sunulacak.

Haber Merkezi DHA
Türk hava Yolları teknik birim.
Türk hava Yolları teknik birim.

Türk Hava Yolları, mühendis, uçak bakım teknisyeni ve bilişim uzmanı alımıyla ilgili 14 ilan yayınladı.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, başvurusu kabul edilenlere özel sağlık sigortası, kadın çalışanlar için kreş imkanı ya da yardımı, ücretsiz ve indirimli yurt içi/yurt dışı uçuş imkanları, vize kolaylığı, tüm dünyada anlaşmalı konaklama olanakları sağlanacağını duyurdu.

14 İŞ İLANI ŞÖYLE

Network Güvenlik uzmanı/mühendis, mobile developer, BT sistem uzmanı, BT sistem analisti, tecrübeli BT Network ve güvenlik teknisyeni, tecrübesiz BT Network ve güvenlik teknisyeni, Net Frontend geliştirme uzmanı, net backend geliştirme uzmanı, yazılım test uzmanı, Java uygulama ve altyapı geliştirme uzmanı, veri ambarı ve iş zekası uzmanı, BT son kullanıcı destek teknisyeni, lisanslı uçak bakım teknisyeni, mühendis

Türk Hava Yolları teknik ekip.

ALINACAK BİLİŞİM UZMANLARIN GÖREVLERİ

Bilgi teknolojileri alanında; havacılık ve uçak bakım sektörü için farklılıklar yaratıp uygulamaların geliştirilmesi; kurumsal mimarinin oluşturulması; en güncel bilgi teknolojisi olanaklarını kullanarak doğru çözümün sunulması; network, sistem, haberleşme, siber güvenlik altyapısının kurulması ve işletilmesi; son kullanıcı için destek hizmetlerinin verilmesi faaliyetlerini sürdürecek.

MÜHENDİS ALIM ŞARTLARI

Mühendislik kadrosuna kabul edilenler; uçaklara uygulanacak modifikasyon ve kontrollerin belirlenmesi ve mühendislik hizmetinin verilmesi, filoya dahil olacak ya da filodan çıkacak uçakların teslim alma projelerinin ve iade/teslim süreçlerinin koordine edilmesi faaliyetlerini sürdürecek.

REKLAM

MÜHENDİSLİK KADROSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak, 01.01.1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak, Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak, Erkek adaylar için; askerliğini yapmış, askerlikten muaf veya askerliği tercihen en az 1 yıl tecilli olmak, Daha önce THY A.O. veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak, Seyahat engeli olmamak; uluslararası projelerde görev alabilecek ve proje terminlerine uygun tempoda çalışabilecek olmak, THY Teknik A.Ş. tarafından yapılacak olan İngilizce sınav ve mülakatında başarılı olabilmek. İngilizce seviyesini 01.05.2017 tarihi itibariyle en az YDS 60, TOEFL IBT 72, IELTS Academic 6 değerlerinde olduğunu belgeleyebilen adaylar tercih sebebi. Üniversitelerin, aşağıdaki bölümlerinden lisans derecesinde mezun olmak (yurt dışı üniversitelerden mezun olan adayların bu bölümler için YÖK denklik belgesini ibraz etmesi zorunludur.)

Türk Hava Yolları teknik ekip.

Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği

ARANAN NİTELİKLER ŞÖYLE

Araştırmacı bir kişiliğe sahip, yeni konuları öğrenmeye açık, Teknolojiyi ve yenilikleri takip eden, Aktif sorumluluk ve inisiyatif alabilen, Koşullara kolay adapte olarak çözüm üretebilme becerisine sahip, İletişim ve koordinasyon yeteneğine sahip, takım çalışmasına yatkın, motivasyonu yüksek, Analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olan, İş disiplinine sahip ve zaman yönetimi konusunda başarılı,

REKLAM

BAŞVURU ŞEKLİ VE İZLENECEK YOL

Mühendislik ilanına 01.07.2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek. İlan kriterlerini sağlayan adaylara, 13.07.2019 tarihinde sınav uygulaması yapılacak.İngilizce dil belgesi sahibi olan adayların ilan başvurusu esnasında dil belgelerini Kariyer.net’te CV’lerine ek dosya olarak eklemeleri gerekmektedir. Çalışma süresince Turkish Technic operasyonunun olduğu tüm yerlerde görevlendirme yapılabilir.

PERSONEL SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş, 23 Mayıs 2006 tarihinde, bölgesinde hava taşımacılığında teknik bakım üssü haline gelmek, sivil havacılık sektörüne bakım, onarım ve her türlü teknik ve altyapı desteği sağlamak amacıyla yüzde 100 hissesi Türk Hava Yolları’na ait olarak kuruldu.

2013 yılına kadar Ankara ve İstanbul’da bulunan 4 adet hangar ile hizmet veren şirket, 2015 yılı Haziran ayında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulmuş olan ve 30 dar gövde ve 10 geniş gövde uçağa aynı anda bakım/onarım hizmeti verilebilen THY HABOM ile birleşti. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla şirketin personel sayısı 8 bin 616’ya ulaştı.

En güzel kareyi çekene 10 bin lira verilecek
EKONOMİ
En güzel kareyi çekene 10 bin lira verilecek

Altın üç ayın zirvesinde
EKONOMİ
Altın üç ayın zirvesinde

Petrolün varili 61,55 dolar
EKONOMİ
Petrolün varili 61,55 dolar
Erdoğanınçağrısı ile yapılıyor

Erdoğan'ın
çağrısı ile yapılıyor

​8 bin aile düzenli gelir imkanına kavuşacak.
Kaçış yok:TSK nefes aldırmıyor

Kaçış yok:
TSK nefes aldırmıyor

Mehmetçik, teröristleri hem karadan hem havadan vuruyor.
Kirayı duyuncaşehitleri hatırladı

Kirayı duyunca
şehitleri hatırladı

​10 yıllık kirayı ödememek için yapmadığı kalmadı.
Kabul edilen<br>ücretsiz uçacak

Kabul edilen
ücretsiz uçacak

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor.
Bayramın<br>en acı yüzü

Bayramın
en acı yüzü

Trafik kazalarındaki bilanço can yaktı.
En güzel<br>kareye 10 bin TL

En güzel
kareye 10 bin TL

​18 yaşından büyük herkes katılabilecek.
Geri adım yok

Geri adım yok

Bayram namazı çıkışında S-400 sorusunu yanıtladı.

Üç ayın zirvesinde

Üç ayın zirvesinde

​Yatırımcı güvenli limana yönelince yükselişe geçti.
64 terörist öldürüldü

64 terörist öldürüldü

Geceyi komuta merkezinde geçirdiler.
Ortaklık bitebilir

Ortaklık bitebilir

Renault'un Fiat ile yakınlaşmasına ilk tepki geldi.
Rakiplere <br>bayram tebriği

Rakiplere
bayram tebriği

Yıldırım, seçimdeki rakiplerinin bayramını kutladı.
Türkiye<br>insanlığın umudu

Türkiye
insanlığın umudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı.
Yeni partiye<br>ihtiyaç yok

Yeni partiye
ihtiyaç yok

Son dönemlerin en çok tartışılan konusuna değindi.
Şehitlikte hüzün

Şehitlikte hüzün

Şehit ailelerine bayram sevinci uğramadı.
Milyonlar <br>bayramı unuttu

Milyonlar
bayramı unuttu

Suriye'de bayram sevinci yaşanmıyor.
35 kişi öldü

35 kişi öldü

Sudan'da ordu katliam gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.