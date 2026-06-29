Türk iş dünyası Belçika çıkarmasına hazırlanıyor

Belçika Kraliçesi Mathilde’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği ekonomik misyon ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor.
Belçika Kraliçesi Mathilde’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği ekonomik misyon ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor. DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mehmet Mustafa Akıncılar, Türk iş dünyasının önde gelen temsilcilerinden oluşacak bir heyetin yakın zamanda Belçika’yı ziyaret edeceğini açıkladı. Heyete Türkiye’den dünya çapında tanınan bir oyuncunun da eşlik edeceğini belirten Akıncılar, ziyaretin ekonomik ilişkilerin yanı sıra kamu diplomasisine de katkı sağlayacağını söyledi. Akıncılar, “Kraliçe Mathilde’in ziyareti, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açtı” dedi.
40 YENİ TİCARİ ANLAŞMA GÜNDEMDE
Belçika’dan Türkiye’ye son ekonomik misyonun 2012 yılında gerçekleştirildiğini hatırlatan Akıncılar, bu yılki ziyaretin kapsamı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Kraliçe Mathilde’in heyetinde iki bakanın yanı sıra yaklaşık 250 iş insanının yer aldığını ifade eden Akıncılar, görüşmeler sonucunda yaklaşık 40 yeni ticari anlaşmanın gündeme geldiğini söyledi. Savunma sanayii, sağlık, havacılık, biyoteknoloji, enerji, lojistik ve yapay zekâ alanlarında önemli temaslar kurulduğunu kaydetti. Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 9 milyar avro seviyesinde olduğunu hatırlatan Akıncılar, hedefin bu rakamı 15 milyar avroya çıkarmak olduğunu vurguladı.
Savunmadan sağlık teknolojilerine kadar güçlü iş birliği
- Belçika’nın Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Akıncıla; savunma sanayii, sağlık teknolojileri, yapay zekâ, veri merkezleri ve değerli madenler alanlarında yeni iş birliklerinin gündemde olduğunu söyledi. Sağlık alanında merkezinin Brüksel’de olması planlanan uluslararası bir platform üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü ve Türk yatırımcıların da projede yer alacağını aktardı. Akıncılar, 21 Temmuz’daki Belçika Milli Günü etkinliklerinde Türkiye’nin güçlü şekilde temsil edileceğini belirtti.