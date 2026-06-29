Türk iş dünyası Belçika çıkarmasına hazırlanıyor

Belçika’nın Avrupa Birliği kurumlarına ev sahipliği yapması nedeniyle stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Akıncıla; savunma sanayii, sağlık teknolojileri, yapay zekâ, veri merkezleri ve değerli madenler alanlarında yeni iş birliklerinin gündemde olduğunu söyledi. Sağlık alanında merkezinin Brüksel’de olması planlanan uluslararası bir platform üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü ve Türk yatırımcıların da projede yer alacağını aktardı. Akıncılar, 21 Temmuz’daki Belçika Milli Günü etkinliklerinde Türkiye’nin güçlü şekilde temsil edileceğini belirtti.