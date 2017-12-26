Türk markası dünyayı ısıtıyor

2017 yılını yüzde 400’lük bir büyüme ile kapatacak olan marka, 2018 yılında yüzde 150-200 arasında bir büyüme kaydetmeyi hedefliyor.

Beyçelik Holding bünyesinde kurulan ve radyatör üretimindeki 21 yılık birikimini kombi üretimine de aktaran Warmhaus, ürünlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. 2017 yılında İngiltere’de ofis açarak kendi markasıyla faaliyet göstermeye başlayan firma, 2018 yılının ilk çeyreğinde Çin ofisini de faaliyete geçirecek. 2017 yılını yüzde 400’lük bir büyüme ile kapatacak olan marka, 2018 yılında yüzde 150-200 arasında bir büyüme kaydetmeyi hedefliyor.

Bir yılda 2 milyon 700 bin panel radyatör ve ayda 150 bin adet kombi üretimi

Üretimini Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 bin 500 metrekarelik radyatör ve 8 bin metrekarelik kombi üretim tesisinde gerçekleştiren şirket, ısıtma alanındaki tecrübe ve teknik bilgisini kombi alanına da aktardı. Yılda 2 milyon 700 bin panel radyatör ve ayda 150 bin adet kombi üretim kapasitesine sahip olan firma, üretimde çeviklik ilkesini temel alarak bir yıl içinde 13 farklı modeli kullanıcılarla buluşturdu.

2017 yılında ürün gamına 3 model daha ekleyen firma, ayrıca İngiltere pazarına girdiğinde pazarın ihtiyaçları doğrultusunda 3 özel model daha üreterek hızlı ve dinamik yapısıyla bir kez daha farkını ortaya koydu. Marka, ErP direktifleri kapsamında konvansiyonel kombi üretiminin durdurulacağı 2018 yılının Nisan ayına, 2016 yılından bu yana hazır durumda.

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Yüzde 70’den fazla ciro artışı

2017 yılında gerçekleştirdikleri yatırımların meyvesinin topladıkları bir dönem olduğunun altını çizen şirketin Genel Müdürü M.Kağan Turan, “Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini yaptığımız ürünleri bugün dünyanın 30’dan fazla ülkesine ihraç ediyoruz. Radyatör üretimi konusundaki tecrübelerimizi kombi alanına aktardık ve kendi kombi markamızı oluşturduk. 2017 yılında kombi bayii ve yetkili servis ağımız tüm Türkiye’ye yayıldı. Ayrıca İngiltere pazarına giriş yaptık. 2018 yılının ikinci çeyreğinde Çin ofisimizi faaliyete geçireceğiz. 2017 yılında beklediğimiz büyümeyi yakaladık” dedi.

Turan, “Cirosal anlamda bakıldığında kurdaki dalgalanma ve hammadde fiyatlarındaki artışa rağmen, 2017 yılını geçtiğimiz yıla göre yüzde 70’den fazla ciro artışı ile kapatacağız. Adetsel olarak bakıldığında ise radyatörde yüzde 18’lik kombide ise yüzde 400’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene de radyatörde yüzde 20, kombi tarafında ise yüzde 150-200 arası büyüme hedefliyoruz. Isıtma alanında Avrupa’nın en büyük pazarı olan İngiltere’de de faaliyet gösteriyoruz. İngiltere’de 3 bin metrekarelik bir depo alanında Türkiye’de ürettiğimiz kombileri pazara sunuyoruz. Üç yıl içerisinde kombi alanında İngiltere’de ilk 10’a girmeyi, radyatörde ise yüzde 10’luk pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.