EkonomiTürk markası dünyayı ısıtıyor
İŞ DÜNYASI

Türk markası dünyayı ısıtıyor

21 yıllık tecrübesiyle 30’dan fazla ülkeye ihracat yapan yerli firmanın kombiler dünyayı ısıtıyor. 2017 yılında İngiltere’de ofis açan ve yüzde 400 büyüyen şirket 2018 yılında Çin ofisini de faaliyete geçirecek.

Haber MerkeziYeni Şafak
2017 yılını yüzde 400’lük bir büyüme ile kapatacak olan marka, 2018 yılında yüzde 150-200 arasında bir büyüme kaydetmeyi hedefliyor.
2017 yılını yüzde 400’lük bir büyüme ile kapatacak olan marka, 2018 yılında yüzde 150-200 arasında bir büyüme kaydetmeyi hedefliyor.

Beyçelik Holding bünyesinde kurulan ve radyatör üretimindeki 21 yılık birikimini kombi üretimine de aktaran Warmhaus, ürünlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. 2017 yılında İngiltere’de ofis açarak kendi markasıyla faaliyet göstermeye başlayan firma, 2018 yılının ilk çeyreğinde Çin ofisini de faaliyete geçirecek. 2017 yılını yüzde 400’lük bir büyüme ile kapatacak olan marka, 2018 yılında yüzde 150-200 arasında bir büyüme kaydetmeyi hedefliyor.

Bir yılda 2 milyon 700 bin panel radyatör ve ayda 150 bin adet kombi üretimi

  • Üretimini Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde 27 bin 500 metrekarelik radyatör ve 8 bin metrekarelik kombi üretim tesisinde gerçekleştiren şirket, ısıtma alanındaki tecrübe ve teknik bilgisini kombi alanına da aktardı. Yılda 2 milyon 700 bin panel radyatör ve ayda 150 bin adet kombi üretim kapasitesine sahip olan firma, üretimde çeviklik ilkesini temel alarak bir yıl içinde 13 farklı modeli kullanıcılarla buluşturdu.

2017 yılında ürün gamına 3 model daha ekleyen firma, ayrıca İngiltere pazarına girdiğinde pazarın ihtiyaçları doğrultusunda 3 özel model daha üreterek hızlı ve dinamik yapısıyla bir kez daha farkını ortaya koydu. Marka, ErP direktifleri kapsamında konvansiyonel kombi üretiminin durdurulacağı 2018 yılının Nisan ayına, 2016 yılından bu yana hazır durumda.

Yüzde 70’den fazla ciro artışı

  • 2017 yılında gerçekleştirdikleri yatırımların meyvesinin topladıkları bir dönem olduğunun altını çizen şirketin Genel Müdürü M.Kağan Turan, “Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde üretimini yaptığımız ürünleri bugün dünyanın 30’dan fazla ülkesine ihraç ediyoruz. Radyatör üretimi konusundaki tecrübelerimizi kombi alanına aktardık ve kendi kombi markamızı oluşturduk. 2017 yılında kombi bayii ve yetkili servis ağımız tüm Türkiye’ye yayıldı. Ayrıca İngiltere pazarına giriş yaptık. 2018 yılının ikinci çeyreğinde Çin ofisimizi faaliyete geçireceğiz. 2017 yılında beklediğimiz büyümeyi yakaladık” dedi.

Turan, “Cirosal anlamda bakıldığında kurdaki dalgalanma ve hammadde fiyatlarındaki artışa rağmen, 2017 yılını geçtiğimiz yıla göre yüzde 70’den fazla ciro artışı ile kapatacağız. Adetsel olarak bakıldığında ise radyatörde yüzde 18’lik kombide ise yüzde 400’lük bir büyüme gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene de radyatörde yüzde 20, kombi tarafında ise yüzde 150-200 arası büyüme hedefliyoruz. Isıtma alanında Avrupa’nın en büyük pazarı olan İngiltere’de de faaliyet gösteriyoruz. İngiltere’de 3 bin metrekarelik bir depo alanında Türkiye’de ürettiğimiz kombileri pazara sunuyoruz. Üç yıl içerisinde kombi alanında İngiltere’de ilk 10’a girmeyi, radyatörde ise yüzde 10’luk pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sinemaya 'ses' veren isim: Charlie Chaplin
Sessiz sinemanın son ve en büyük temsilcilerinden biri olan Charlie Chaplin'in beyaz perdeye yansıttığı tiplemeler bugün bile hala hafızalarda. Filmlerinde komik olaylar üzerinden olaylar üzerinden insana ve topluma dair derin analizlerle ön plana çıkan Chaplin, modern sinemanın mimarları arasında en önemli isimlerden biri.


Aşkı bir de Trabzonlu Fuat dededen dinleyin
Trabzon'da 60 yıllık evli 84 yaşındaki Fuat Özkan, "hastalıkta ve sağlıkta" sözünün lafta kalmadığını herkese gösteriyor. 7 yıldır yatalak eşinin tüm hizmetlerini karşılamaya çalışan Fuat dede, ilk günkü aşkla eşinin elini hiç bırakmıyor.
İsrail’in korkunç eğitim sistemi
İsrail'de uygulanan eğitim sistemi hayrete düşürdü. Geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntülerde, öğrencilere adeta Filistin düşmanlığı empoze ediliyor.

Artık pasaport emniyetten verilmeyecek
2018'de emniyetin işleri biraz daha hafifleyecek. Pasaportlar bundan sonra polis tarafından verilmeyecek. İşte 2018'de pasaport fiyatlarıyla birlikte yapılacak değişiklikler.


Filistinlilerden Erdoğan'a 'Kudüs' teşekkürü
Mescid-i Aksa'da okunan cuma hutbesinin ardından bir grup Filistinli, Haerm-i Şerif'in avlusunda Kudüs ve Filistin lehine slogan atarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını açtı. Kudüs İslami Vakıf İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Mescid-i Aksa'da 45 bin kişinin cuma namazını eda ettiğini dile getirdi.
İsrail’in casus ‘gözleri’
İsrail, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilerin düzenledikleri gösterilerin merkezi haline gelen işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın Şam Kapısı çevresini yaklaşık 60 kamerayla izliyor.
Ballon d’Or ödülünü kazanan 'son dünyalı' Kaka ve bilinmeyen yönü
Varlıklı bir ailede doğması, kendi hikayesini yazmasına engel değildi. Brezilya'da bir istisna olarak favelada yetişmeyen Kaka'nın, 18 yaşında geçirdiği ve hayatında dönüm noktası olan kazadan zirveye uzanan ilgi çekici hikayesi sizlerle…
Venezuelalı temsilci ABD'ye meydan okudu: Dünya satılık değildir!
Venezuela BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ABD'ye meydan okudu. ABD'nin Kudüs kararını geri almasını öngören tasarı,128 ülkenin oyu kabul edildi.



Hastalığı yüzünden ‘lanetli bebek’ diyorlar
Pakistanlı Asiya Manghrio, beyin zarındaki tümör sebebiyle acı çekiyor. Burnunun iki tenis topu kadar şişmesine sebep olan tümör, küçük kızın nefes almasını ve yemek yemesini zorlaştırıyor. 1,5 yaşındaki kız çocuğu Pakistan'da 'lanetli bebek' olarak anılıyor.
Kefenleri kar oldu: En acı destanımız Sarıkamış...
Tam 103 sene önce 78 bin askerimiz, Kars'ı yeniden vatan topraklarına katmak için yürüyüşe geçti. Fakat çetin kış şartları dayanılacak gibi değildi. Açlık ve susuzlukla savaşan, üzerinde incecik kıyafetlerle artık soğuğa dayanamayan 60 bin 'kar kelebeği' Sarıkamış'ta şehadet şerbetini içti.

Erdoğan'dan Trump'a: Türkiye'nin iradesini dolarla satın alamazsınız!
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs oylaması önce ABD Başkanı'nın ülkeleri tehdit etmesi ile ilgili, "Demokrasinin beşiği dünyada dolarla satın alınabilecek iradeler arıyor. Türkiye'nin demokrasi iradesinin dolarla satın alamazsınız. Tüm dünyaya sesleniyorum. Sakın ha iradenizi birilerine sakın ha satmayın. O dolarlar gelir ama satılan irade geri gelmez" dedi.
Hala bir sır gibi: Lockerbie Faciası
21 Aralık 1988 Çarşamba günü, Londra Heathrow Havalimanı'ndan New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı'na sefer yapan Pan Am Havayolları'na ait Boeing 747-121 tipi uçak bombalanarak İskoçya'nın Lockerbie kasabasına düştü. 259'u uçakta 11'i kasabada 270 kişinin hayatını kaybettiği olay hala bir sır gibi..


Taşeron İşçi Yasası'nda en çok merak edilen 10 soru
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı. Yıllardır vatandaşların istediği sorunun çözümü gerçekleşti. Hükümetten konuyla ilgili birbiri ardına açıklamalar gelirken, en çok merak edilen 10 sorunun cevabını sizler için araştırdık.

KAPAT

YUKARI