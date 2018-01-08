Türk müteahhitlik devi iflas etti

5 yıl önceki başvuru sonrası mahkeme Eser Holding ve bağlı beş şirket için 1 yıl süreli iflas erteleme vermişti.

Müteahhitlik sektöründe 40 yılı aşkın bir süreden bu yana faaliyet gösteren Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkan Vekili İlhan Adiloğlu 6 şirketi için iflas erteleme istemişti.

5 yıl önceki başvuru sonrası mahkeme Eser Holding ve bağlı beş şirket için 1 yıl süreli iflas erteleme vermişti. Yapılan yargılama sonrası mahkeme, şirketlerin kurtarılamayacağına hükmederek iflas kararı verdi. Bu karar Yargıtay’a taşındı.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Yargıtay, ticaret mahkemesinin kararını bozdu. Dosyaya yeniden bakan Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce verdiği iflas kararında verdi. Mahkeme 27 Kasım’da verdiği kararla, Eser Holding AŞ ve bağlı şirketler Eser Proje ve Mühendislik AŞ, Eser Eksport İmport AŞ, Göksu Enerji Üretim A.Ş., Eser Enerji Üretim AŞ ve Eser Taahhüt için iflas kararı verdi. Söz konusu şirketlerin tasfiyesi için dosya, Ankara 21. İcra Dairesi’nde dosya açıldı.

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RİYAD'DA 850 MİLYON DOLAR

Aynı zamanda İNTES Başkan Vekilliği de yapan İlhan Adiloğlu’nun iki oğlu ile yönettiği Eser Holding’in ağırlıklı faaliyetleri müteahhitlik ve enerji sektörlerinde yoğunlaşıyordu. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Suudi Arabistan’da Kral Abdullah Üniversitesi, Riyad Kuleleri gibi birçok altyapı ve üstyapı projesinde imzası olan Eser’in bu ülkede üstlendiği projelerin değeri 850 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Nijerya’da da önemli projeler üstlenen Eser’in buradaki ortağı ise, 150 milyonluk ülke nüfusunun 60 milyonunu oluşturan Yoruba halkının kralı. Aynı zamanda Osun Eyaleti valisi de olan Yoruba Kralı Alayeluwa Oba Okunade Sijuvvade 2. Olubuse ülkede önemli bir gücü temsil ediyor. Eser Taahhüt'ün halen, Türkmenistan'da bazı projelerinin devam ettiği öğrenildi.

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DEVLER ARASINDAYDI

ESER Holding’in amiral gemisi konumundaki Eser Taahhüt, dünyanın en büyük 225 müteahhitlik firmasının sıralandığı 2012’deki listeye, 228 milyon dolarlık büyüklüğü ile 198. sırada yer almıştı. Eser Taahhüt, Türkiye’nin 500 büyük şirketini sıralayan Fortune 500’e ise 279. sıradan girmişti. Ortadoğu, Orta Asya,Türk müteahhitlik devi iflas etti

Doğu Avrupa ve Afrika’da faaliyetleri bulunan şirketin Ankara dışında 6 ülkede ofisi bulunuyor.

Eser Holding’in ana faaliyet alanı müteahhitlik işleri olsa da şirketin enerji alanında da önemli yatırımları bulunuyor. Hali hazırda 6 HES projesi olan şirketin bu alandaki yatırımları 100 milyon doları aşıyor. Eser Holding’in Suudi Arabistanlı ACWA Power ile de Kırıkkale Yahşiyan’da 800 megavat gücünde doğalgaz çevrim santrali projesi bulunuyor. Yüzde 70’i ACWA’nın, yüzde 30’u Eser’e ait olacağı açıklanan projenin bedeli 930 milyon dolar olarak gündeme gelmişti.

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