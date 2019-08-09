Türk şirket İngiliz devine talip oldu

İngiltere’de yayınlanan Financial Times gazetesi, Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding’in İngiliz çelik üreticisi British Steel’i satın almak istediğini yazdı.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ İLE PAZARLIK YAPILDI

Gazeteye konuşan ve isimlerinin yazılmasını istemeyen iki kaynak, Ataer Holding’in konuyla ilgili İngiliz hükümetiyle pazarlık yaptığını söyledi. Kaynaklardan biri, Ataer Holding’in satışın ardından İngiliz hükümetinin bazı finansal kolaylıklar sağlaması talebiyle geldiğini fakat bunun şirketlere devlet yardımını kısıtlayan Avrupa Birliği (AB) kurallarına karşı gelmesi nedeniyle zorluk oluşturduğunu söyledi.

British Steel'in 5 bin çalışanı bulunuyor.

MAYIS AYINDA İFLAS ETMİŞTİ

Mayıs ayında iflas eden British Steel için bir alıcı aranıyordu. Gazeteye konuşan kaynaklar, British Steel’i almak için bir İngiliz şirketi olan Liberty House’un da teklif verdiğini yazdı. Birkaç gün içinde şirketin kime satılacağına karar verilmesi beklenirken, satışın siyasi özü nedeniyle bunun kolay bir karar olmayacağı belirtiliyor.

5 BİN ÇALIŞANI VAR

British Steel’in İngiltere’de 5 bin civarında çalışanı bulunuyor. Ataer Holding, Erdemir’in de yüzde 49,3’ünün sahibi. Financial Times, bu satışın gerçekleşmesi durumunda Erdemir’in de daha fazla satış kanalı bulacağını yazdı.

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