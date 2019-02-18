Ekonomi Türk şirketten dünyada bir ilk
İŞ DÜNYASI

​Türk şirketten dünyada bir ilk: Dijital yatırım için fiziksel cüzdan

Türk şirketten dünyada bir ilk

Blockchain dünyasının kalbinin atacağı Blockchain Economy Istanbul Summit’te yatırımcıların dijital yatırımlarına entegre edebildiği dünyanın ilk ve tek fiziksel cüzdanı da görücüye çıkacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu bölgesinin en büyük uluslararası blockchain ve kripto para konferansı için artık geri sayım başladı. 20 Şubat 2019’da İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde dünyanın dört bir yanından blockchain uzmanlarının, platform temsilcilerinin ve yatırımcılarının katılacağı etkinlik dünyada bir ilke de sahne olacak.

İLK VE TEK: YANINDA VE GÜVENDE DİJİTAL PARA

Dijital para dünyasına getirdiği devrim niteliğindeki yeniliklerle dikkat çeken yüzde 100 Türk sermayeli dijital para platformu Bitci.com, Blockchain Economy Istanbul Summit’te yine dünyada ses getirecek bir yeniliği dijital para yatırımcılarının beğenisine sunacak.

Ayrıca etkinlik süresince yatırımcılardan fiziksel cüzdan için ön sipariş de toplanacak.

Bu yenilikle dijital para yatırımcıları, yatırımlarına entegre olabilen dünyanın ilk ve tek fiziksel cüzdanıyla tanışacak. Dijital para yatırımcıları bu donanımsal cüzdan sayesinde yatırımlarını tek tuşla, Bitci.coM’a transfer edebilecek, işlem sonrasında kalan tutarı yine depolayabilecek, bluetooth bağlantısı ile uygulama üzerinden işlem yapabilecek. Donanımsal cüzdan dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemleriyle çalışacak. Fiziksel güvenlik anahtarı ve yüksek güvenlikli şifreleme sistemiyle geliştirilen özel cüzdan teknolojisi ile yatırımcıların dijital yatırımları hem güvence altında hem de yatırımcının kendi cebinde kalacak.

BORSAYA ENTEGRE ANLIK KAR – ZARAR GRAFİĞİ DE İLK KEZ SUNULUYOR

Aynı zamanda yatırımcıya özel kar-zarar grafiğini anlık gösterebilen tek borsa sistemi de bulunuyor.

Bu sayede kullanıcılar farklı bir site veya yazılım kullanmadan tek bir ekranda güncel kar veya zarar durumlarını görebiliyor. Anlık kar – zarar grafiği, kullanıcıların aldığı her kripto coin biriminin anlık durumunu kar – zarar olarak görebildiği bir grafik sistemi. Burada yatırımcının, kripto coini aldığı günkü değer, bu günkü değer ve arada yaptığı işlemlerin kar-zarar durumu göz önünde bulunduruluyor. Böylece tek bir ekranda kullanıcıya sahip olduğu bütün coinler için güncel durum sunulmuş oluyor. Böylelikle kullanıcı işlem yapmadan önce karışık hesaplar yapmak veya sürekli sayfalar arasında gezip bir coini ne kadara aldığını araştırmak zorunda kalmıyor. Bu sistem bu güne kadar sırf kar - zarar analizi yapan üçüncü parti yazılım ve web siteleri ile yapılabiliyordu. Bu işlem dünyada ilk defa borsa alt yapısına entegre edilerek kullanıma sunuldu.

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Çağdaş Çağlar.

ÇAĞDAŞ ÇAĞLAR: TEKNOLOJİK YENİLİKLERİMİZ DÜNYADA DA SES GETİRECEK

Yeni ürünle ilgili açıklamalarda bulunan ve zirveyi değerlendiren Bitci.com Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, “Yeni nesli yatırımın adresi Bitci.com olarak Blockchain Economy Istanbul Summit’i büyük bir heyecan içerisinde bekliyoruz. Çünkü dünyanın ilk ve tek dijital yatırımlara entegre edilebilen fiziksel cüzdanını yatırımcıların beğenisine sunacağız. Bu yeniliğin dünyada da ses getireceğine inanıyoruz. Bizimle birlikte bu zirvede dünyanın bir çok ülkesinden önde gelen yatırımcılar, uzmanlar ve dijital para platformları yer alacak ve dünyada Blockchain teknolojisi tartışılacak. Bu açıdan Türkiye’den bir platformun çıkıp böyle bir teknolojiyi dünyada ilk kez kullanıma sunmasının önemli bir inovasyon ve Türk dijital para teknolojisinin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Aslında mayıs ayında satışına başlayacağımız cüzdanın piyasaya çıkış tarihini nisan ayına çekmeye çalışıyoruz.

Kullanıma sunacağımız gelişmiş donanımsal cüzdan önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni sürprizlerden sadece ilki. Bizim bu zirvede crypto coin borsası olarak global bazda en gelişmiş yazılıma sahip olduğumuzu tüm dünyaya göstermek gibi bir arzumuz var. Hardware wallet ve anlık – kar zarar grafiği gibi dünyada ilk olan teknolojik özelliklerle platformumuzun bu yönlerini bir an önce yatırımcılara tanıtmak istediğimiz için çok heyecanlıyız” dedi.


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