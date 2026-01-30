Türk somonu ihracatı 500 milyon dolara ulaştı

Türkiye’de balıkçılık sektörünün son yıllarda önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Bakan Yumaklı, "Türkiye’de balıkçılık sektörünün özellikle son yıllardaki gelişimi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Son dönemde 1 milyon tonluk üretim barajının aşılmış olması ve bu rekorun kırılması balıkçılık sektörünün potansiyelini üretime çevirdiğini gösteriyor. Türkiye’deki üretimin yüzde 60’ı yetiştiricilikten sağlanıyor ve barajlarımız ile uygun alanlarımız bu alanda büyük bir potansiyel sunuyor. Son 23 yılda yetiştiricilik 10 kat artarak yaklaşık 650 bin ton seviyesine ulaştı. Türk somonu, alabalık, levrek ve çupra gibi ürünler artık dünya pazarlarında marka haline geldi ve bu durum sektörün geleceği adına umut verici. Su ürünleri üretiminde hem yetiştiricilikte hem de avcılıkta 2024 yılından itibaren üretim planlamasına geçtik ve yüzde 95’in üzerinde bir oranda bu uygulamayı hayata geçirdik. Üretim planlaması koruma ve kullanma dengesini gözeterek bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde başarılı sonuçlar verdi. 2025 yılında su ürünleri ihracatımız 2,3 milyar dolara ulaştı ve bunun yaklaşık 500 milyon doları Türk somonundan elde edildi. Son 8 yılda Türk somonu üretimi 15 kat arttı. İç sularda ve denizlerde yetiştiricilikte önemli başarılar elde ettik. İşleme tesisleri, ihracata hazırlık ve iç piyasaya sunum noktasında yeni yatırımları planlamaya devam ediyoruz. Artvin, Türk somonu üretiminin en önemli merkezlerinden biri. Şu anda Borçka Barajı’ndayız ve 2025 yılında burada 3 bin tonluk üretim gerçekleştirildi. Bölgede 11 tesis bulunuyor ve bunun ekonomik karşılığı 765 milyon liradır. Bu rakamlar yalnızca birer sayı değil, aynı zamanda Artvin’e sağlanan ciddi bir ekonomik katkıdır. Artvin’in bu potansiyelini daha da geliştirmeye devam edeceğiz. Üç tarafı denizlerle çevrili ve barajlarla dolu ülkemizde balıkçılık çok daha büyük bir potansiyele sahip ve sektörün gelişmesiyle birlikte hem yetiştiricilikte hem de avcılıkta ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.