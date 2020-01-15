Ekonomi Türk Telekom hisseleri en çok değerlenen operatör oldu
İŞ DÜNYASI

Türk Telekom hisseleri en çok değerlenen operatör oldu

Türk Telekom’un, başarılarla geçen 2019 yılının ilk 9 ayı içerisinde kaydettiği güçlü finansal performansı, hisse fiyatlarına da yansıdı ve Türk Telekom, 2019’da hisse fiyatı en çok artan telekom operatörü oldu. Türk Telekom’un hisse değeri 2018 yılsonuna göre %89 artışla 7.37 TL’ye ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan
Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan

Türk Telekom, 2019 yılının ilk 9 ayında başarılı operasyonel performansı, etkin bilanço yönetimi, girişimlere verdiği destek ve teknolojik yatırımlarıyla; istihdama ve ekonomiye fayda sağlamaya devam etti.

Yılın başında 500 milyon dolarlık tahvil ihracını başarıyla gerçekleştiren Türk Telekom, 2019 yılında telekom sektörü içerisinde hisseleri en çok değerlenen operatör oldu.

Bu artış incelendinde, Türk Telekom yatırımcılarına 2019 yılı içerisinde dolar cinsinden %68 getiri sağladı.

Diğer yandan aynı dönem içerisinde yine dolar bazında BIST 100 %15 getiri sağlarken uluslararası endekslerle karşılaştırma yapıldığında, MSCI gelişmekte olan piyasalar Endeksi %21, Bloomberg World Telecom Endeksi ise sadece %14 getiri sağladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan “Türk Telekom olarak, Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 14 yılda 16,2 milyar dolar yatırım yaptık; dijitalleşmenin ve 5G’nin olmazsa olmazı fiber altyapıyı ise son 10 yılda 10 kattan fazla artırdık. Türkiye’nin dijital dönüşümünü sağlamak üzere ülkemizin her karışında, büyük bir özveriyle, Türkiye’yi geleceğe bağlama vizyonuyla çalışıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı gerçekleştirirken finansman kaynaklarımızı da en etkin şekilde yönetmeye odaklanıyoruz.

Yılın başında başarıyla gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık tahvil ihracına toplam 39 ülkedeki 264 yatırımcıdan 5 kat talep geldi.

2019’un ilk 9 ayında yüzde 15,6’lık büyüme ve 1,9 milyar TL net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdık. Net Borç/FAVÖK oranı ise güçlü nakit akışını ve güçlü FAVÖK büyümesini yansıtarak geçtiğimiz dört yılın en düşük seviyesi olan 1,55x’e geriledi. Ayrıca etkin bilanço yönetimimiz ile net açık yabancı para pozisyonumuz 3Ç’18’de 1.767 milyon dolar seviyesinden 446 milyon dolar seviyesine geriledi. Bu sayede gelir tablosunun kur hareketlerine duyarlılığı azalmaya devam etti. Net kârımız geçen senenin ilk 9 ayına kıyasla dikkat çekici bir artış gösterdi ve son 7 seneki en yüksek seviyesine erişerek 1.862 milyon TL oldu” dedi.

Aktan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üçüncü çeyrekteki finansal ve operasyonel sonuçlarımız, stratejimizi başarılı şekilde yönettiğimizin bir göstergesi. Yılın ilk 9 ayında kaydedilen başarılı finansal sonuçların ardından 2019 FAVÖK öngörümüzü sene içinde ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 11 milyar TL seviyesine yükselttik. Müşteri odaklı yaklaşımımız, sadeleştirilmiş organizasyon yapımız, etkin maliyet kontrolü, entegre operatör olmanın getirdiği sinerjiler ve veri büyümesinin sağladığı verimlilikler bu performansa katkı sağladı. Bu sonuçlar, müşteri memnuniyeti önceliğiyle gerek penetrasyon artışı gerekse sürdürülebilir abone kazanımı hedeflerimiz için atacağımız adımlar konusunda bize güven veriyor. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Türk Telekom’un 2018’de 3,90 TL olan hisse değeri %89 artışla 7,37 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde BIST 100’ün TL cinsinden getirisi ise %30 oldu. Gururla belirtmek isterim ki Türk Telekom 2019’da hisse değeri en çok artan operatör oldu.”

  • Türk Telekom’un kusursuz müşteri deneyimi odağının yanı sıra, entegre yaklaşımı ve internet penetrasyonunu artırmaya yönelik girişimleri, şirketin sürdürülebilir abone kazanımı stratejisinin ana temellerini oluşturuyor.

Aktan, 2019 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen başarılı operasyonel performansın, önümüzdeki dönemde de sergilenerek belirlenen hedeflere doğru emin adımlarla ilerleyeceklerini kaydetti.

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