Türk Telekom'dan gövde gösterisi: Fiber Mobilite Çağı resmen başladı

“Türk Telekom demek Türkiye demek; ‘Türk Telekom’un altyapısının Türkiye’nin altyapısı’ olduğunu defalarca dile getirdik. Bu gerçeği ısrarla anlamak istemeyenler var. Bunların ticari kaygılar dışında bir hedefleri yok. Ülkemizin en batı ucundan en doğu ucuna en kuzeyinden en güneyine kadar halkımıza, milletimize hizmet için fiberi ülkenin her yerine götürme hedefi ile hareket ediyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde kurup geliştirdiğimiz bu altyapıyı herkesin kullanmasını birçok defa gündeme getirdik. Bugün ülkemizin en batı ucu Gökçeada’da da fiber var, en doğusu Iğdır’da da. Bizim hizmet alanımız yalnızca büyük şehirlerin merkezlerinden ibaret değil. Yani sadece kârlı yerlerde değil, karlı yerlerdeyiz. Çoğu noktada ise tek başımızayız. Üstelik sadece karada da değiliz. Türkiye’yi birbirine ve dünyaya bağlayan deniz altı fiberlerimizle de denizlerdeyiz. Tüm bunlar nasıl oluyor derseniz, yatırımla oluyor! Gururla söylüyorum, sektörümüzün her alanda en çok yatırım yapan şirketiyiz