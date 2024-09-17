Türk Telekom'dan gövde gösterisi: Fiber Mobilite Çağı resmen başladı

Yenilikçi çözümleri ve teknoloji birikimini yaşamın tüm alanlarına yansıttığı yatırımları ile Türkiye’nin dijital geleceğinin mimarı olan Türk Telekom, 2024 yılı ikinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.
Teknoloji üreten ve ihraç eden Türkiye vizyonuna öncü faaliyetleriyle yön veren Türk Telekom, 2024’ün ilk yarısında konsolide gelirlerini yıllık bazda %5 reel artışla 63,2 milyar TL'ye yükseltirken; 2024’ün ilk yarı beklentileriyle uyumlu performans sergiledi.
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmaları ve yatırımlarıyla, mobil alandaki stratejilerinin olumlu çıktılarını almaya devam eden Türk Telekom, son on iki ayda 1,9 milyonu aşan mobil faturalı net abone kazanımı ile tarihi bir rekor seviyesine ulaştı.
Türkiye’nin 81 ilinin tamamını uçtan uca fiber ağlarla ören Türk Telekom, fiber altyapı uzunluğunu 2024 ikinci çeyreği itibarıyla 449 bin km’ye yükseltti. Fiber ağ 2024 ikinci çeyreğinde 32,4 milyon hane kapsamasına ulaşırken, fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranı %52 olan Türk Telekom, Fiber Mobilite çağını başlattığını duyurdu.
Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom’un 2024 ikinci çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 52,6 milyon olurken, Türkiye’nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu 449 bin kilometreye yükseldi. 2024 ilk çeyrek itibarıyla 32,2 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2024 ilk yarısında 32,4 milyon hane kapsamasına ulaştı.
“Fiber mobilite çağını başlatıyoruz”
Mobil faturalı abone kazanımında sektör lideri
“Ürettiğimiz çözümler dünyada kullanılıyor”
“Türk Telekom’un altyapısı Türkiye’nin altyapısı”
- Önal,“Türk Telekom demek Türkiye demek; ‘Türk Telekom’un altyapısının Türkiye’nin altyapısı’ olduğunu defalarca dile getirdik. Bu gerçeği ısrarla anlamak istemeyenler var. Bunların ticari kaygılar dışında bir hedefleri yok. Ülkemizin en batı ucundan en doğu ucuna en kuzeyinden en güneyine kadar halkımıza, milletimize hizmet için fiberi ülkenin her yerine götürme hedefi ile hareket ediyoruz. Ülkemizin dijital dönüşüm vizyonu çerçevesinde kurup geliştirdiğimiz bu altyapıyı herkesin kullanmasını birçok defa gündeme getirdik. Bugün ülkemizin en batı ucu Gökçeada’da da fiber var, en doğusu Iğdır’da da. Bizim hizmet alanımız yalnızca büyük şehirlerin merkezlerinden ibaret değil. Yani sadece kârlı yerlerde değil, karlı yerlerdeyiz. Çoğu noktada ise tek başımızayız. Üstelik sadece karada da değiliz. Türkiye’yi birbirine ve dünyaya bağlayan deniz altı fiberlerimizle de denizlerdeyiz. Tüm bunlar nasıl oluyor derseniz, yatırımla oluyor! Gururla söylüyorum, sektörümüzün her alanda en çok yatırım yapan şirketiyiz” dedi.
“Rakipsiz fiber gücümüzle 5G’ye en hazır operatörüz”
- Yenilikçi teknolojilere yönelik öncü çalışmalara imza attıklarını hatırlatan Önal, 5G alanında da ilk canlı 5G maç yayını; 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat; ilk otonom traktör gibi pek çok ses getiren çalışmayı şimdiden gerçekleştirdiklerini belirterek,“Rakipsiz fiber gücümüzle, 5G’ye en hazır operatör biziz. Çünkü 5G’nin olmazsa olmazı fiber, yani baz istasyonlarının fiber ile bağlanması. Bizim ise, LTE baz istasyonlarımızın %52’si şimdiden fibere bağlı. Tüm yatırımlarımızı yıllardır 5G ile uyumlu olarak yapıyoruz. Yarın 5G’ye geçiyor olsak, buna bugünden en hazır biziz. Ama biz ülkemizin 5G yolculuğunu, ülkeye katma değer sağlayacak şekilde 360 derece her yönüyle ele alıyoruz. Ülkemizin bu konuda, yerli 5G teknolojisini üreten ve etrafına kullandıran bir güç olmasını amaçlıyoruz. Bu amaçla global teknoloji devleriyle iş birliklerimizi sürdürürken bir yandan da yerli teknoloji girişimleri ve 5G oluşumlarına katkımızla yerli ekosistemi de sonuna kadar destekliyoruz”şeklinde konuştu.