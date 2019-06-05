Ekonomi Turkcell tükettiği enerjiyi üretiyor
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İŞ DÜNYASI

Turkcell tükettiği enerjiyi üretiyor

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018 yılında, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Turkcell, altyapı ve iş süreçlerinde çevre dostu çözümleri kullanarak 2018 yılında, 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon liralık enerji tasarrufu sağladı. Turkcell açıklamasına göre, insan odaklı, çevreye duyarlı teknoloji misyonuyla 25 yaşına ulaşan Turkcell, Dünya Çevre Günü’nde, çevreci yatırımlarıyla öne çıkıyor. İnsanı, ekonomiyi ve çevreyi bir bütün olarak görerek yürüttüğü temel iş stratejisiyle Turkcell, Türkiye’nin hem teknolojisine hem de yenilenebilir enerjisine yatırım yapıyor. Enerji yatırımına iştiraki Enerjicell ile 2016'da başlayan Turkcell, ilk güneş enerji santralini Kuzey Kıbrıs'ta kurdu.

58 MİLYON TL’LİK TASARRUF SAĞLADI

900 kWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 6 milyon lira yatırımla 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya 906 bin 481 kiloluk karbon emisyonu salınımının engellenmesi bekleniyor. Turkcell, 2018 yılında 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon liralık bir enerji tasarrufu sağladı.

PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Turkcell Grup binalarında güneş enerjisi ile elektrik üreten projeler hayata geçiriliyor. Adana Turkcell Plazası’nda tamamlanan tesisle 58 kWp güç binaya sağlandı. Devam eden Diyarbakır Global Bilgi Çağrı Merkezi ve Yeni Ankara Veri Merkezi projelerinin ise bu sene içinde tamamlanması ve yıl sonunda toplam 1200 kWp kurulu güce ulaşılması planlanıyor.

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