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İŞ DÜNYASI

Turkcell Vakfı ile Medeniyet Bilinci seminerleri başladı

Turkcell Vakfı ile ‘Medeniyet Bilinci’ seminerleri başladı İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR), Turkcell işbirliğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ‘Medeniyet Bilinci’ seminerleri düzenliyor. Toplam 12 okulda öğretmenlere yönelik yapılacak seminerler, tüm insanlığın barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Türkiye’nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği yaratmak adına sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine imza atan Turkcell, Turkcell Vakfı çatısı altında topluma yatırım yapmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede, İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) ve Turkcell işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ‘Medeniyet Bilinci’ seminerleri düzenlenmeye başladı.

Günümüzün en büyük küresel sorunların başında gelen, insanlığın geleceğini tehdit eden ‘medeniyet bilincinden mahrumiyet’ olduğu gerçeğine yönelik başlatılan bu adım kapsamında, 12 okulda öğretmenlere yapılacak seminerler, Göbeklitepe’den başlayıp nesilden nesle aktarılan kültürel mirası konu ediniyor.

  • Seminerler, Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa yönetiminde yapılıyor.

70 dakikalık bir belgesel film gösteriminin de yer aldığı seminerlerin sonunda katılımcılara Medeniyet Bilinci seminer kitabı da sunuluyor.

Ahmet Akça: "İyi insan yetiştirmek insanlığın geleceğinin meselesi"

Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça “Bugün dünyada işler maalesef iyi gitmiyor. Böyle bir devirde işleri iyi yapmak lazım, iyi işleri de ancak iyi insanlar yapar. Bugün iyi insan yetiştirmek gibi önemli bir sorumluluğumuz var. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu hassasiyetle çalışıyoruz. Her yıl yürüttüğümüz GNÇYTNK işe alım programı kapsamında Türkiye'nin en iyi genç mühendislerini, hukukçularını, finansçılarını istihdam ediyoruz. Bu gençlerimizi bir yandan işlerini en iyi yapacakları şekilde yetiştirirken bir yandan da onlara medeniyet şuuruna sahip olacakları bir eğitim programı da sunuyoruz. Hedefimiz iyi insan yetişmesine katkı sağlamak, hayata ve insana bakış konusunda sağlam bir bilinç aşılamaktır. Bu itibarla Milli Eğitim Bakanlığımız himayesinde tertip edilen bu faaliyete destek olmaktan ötürü de mutluluk duyuyoruz. Biz dünyanın ilk üniversitesini kurmuş güçlü ve köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Turkcell ve Turkcell Vakfı çatısı altında işte bu medeniyet bilincine sahip, iyi işler yapan iyi insanlar yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 13 bin yıllık medeniyet yolculuğu anlatılıyor Sağlıklı bir medeniyet konseptine dayalı yeni bir bilinç geliştirmeyi amaçlayan seminerler üç bölümden oluşuyor.

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''Medeniyet Nehri” başlığını taşıyan birinci bölümde, insanlığın yukarı Mezopotamya’da, Şanlıurfa civarındaki Göbeklitepe’de başlayan 13 bin yıllık uzun medeniyet macerası anlatılıyor.

“Medeniyetler Arası Etkileşim” başlığını taşıyan ikinci bölümde sayıları 40 civarında olan medeniyetlerin, kendilerinden öncekilerden devraldıkları ve kendilerinden sonrakilere devrettikleri evrensel miras anlatılarak, özellikle İslam medeniyetinin evrensel uygarlığa katkıları aktarılıyor.

“Medeniyetler Çatışmasından Medeniyetler İttifakı’na” başlığını taşıyan üçüncü bölümde ise çatışmacı anlayışlar ve yıkıcı ideolojilere karşı, tüm insanlığın sevgi, dostluk ve barış içinde birlikte ve bir arada yaşamalarını sağlayacak yeni bir yaklaşım göz önüne seriliyor.
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