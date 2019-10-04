Ekonomi Turkcellden akıllı araç çözümü Kopilot Filom
İŞ DÜNYASI

Turkcell'den akıllı araç çözümü: Kopilot Filom

Turkcell’in yeni akıllı araç çözümü ‘Kopilot Filom’ ile şirket araçları dijitalleşiyor, filo yönetimi kolaylaşıyor. Şirketler Kopilot Filom ile araçlarıyla ilgili konum bilgisine, arıza -kaza anında uyarılara ve yakıt kullanımı gibi bilgilere anlık olarak erişerek tek ekrandan kontrol edebiliyor. Bu sayede Kopilot Filom, güvenli sürüşe de katkı sağlıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kopilot Filom uygulamasına mobil cihazlardan Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisiyle, şifre hatırlama derdi olmadan kolaylıkla giriş yapılabiliyor.
Kopilot Filom uygulamasına mobil cihazlardan Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisiyle, şifre hatırlama derdi olmadan kolaylıkla giriş yapılabiliyor.

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği özellikleriyle sürüş deneyimine yeni bir boyut kazandıran Kopilot, artık kurumsal müşterilerin de hizmetine sunuluyor. Araçlarla ilgili sunulan veriler ile seyahatleri kolaylaştıran ve filo yönetimini dijitalleştiren akıllı araç çözümü Kopilot Filom, tüm filonun tek bir platformdan yönetilmesine olanak sağlıyor. Kolaylıkla araca monte edilebilen bir cihaza sahip Kopilot Filom uygulamasına mobil cihazlardan Turkcell’in Hızlı Giriş teknolojisiyle, şifre hatırlama derdi olmadan kolaylıkla giriş yapılabiliyor.

Şirketlerin filosunda bulunan tüm araçlarının yakıt kullanım bilgilerini de kolayca görebildiği Kopilot Filom, sürüş esnasındaki ani hızlanma, ani fren, sert dönüş ve hız aşımı durumlarına göre sürüş skorunu hesaplıyor. Bu skorların sonuçlarına göre sürücüler, daha güvenli ve verimli sürüşe teşvik ediliyor. Bunun yanı sıra Kopilot Filom, kullanıcılarına özel kampanyalar ile şirketlerin filo masraflarında tasarruf etmelerine de imkan sağlıyor.

Şirket araçlarını haritadan anlık izleme, arıza ve kaza uyarısı

Veriler ışığında oluşturulan sürüş davranış analizi ve skoru, araç ve sürücü bazlı geçmişe dönük raporlama, filo hakkında özet bilgiler sayesinde şirketler için filolarıyla ilgili rapor hazırlamak ve analiz yapmak kolaylaşıyor. Kullanıcıları için pek çok farklı özellik sunan sistemde; araçlar haritadan anlık olarak izlenebiliyor, olası araç arızaları ve kazalar haber veriliyor, BiP ve SMS ile sürücülere mesaj gönderilebiliyor. Ayrıca bölge ve adres tanımları ile özel kurallar oluşturularak filo yönetimi güçlendiriliyor.

Kopilot Filom’da ilk üç ay servis ücreti yok

Servisi kullanmak için satın alınan cihazın içindeki Turkcell hat ile Kopilot Filom tarifesine abone olmak ve kopilotfilom.turkcell.com.tr adresinden Hızlı Giriş ile giriş yapmak gerekiyor. Aracın OBD2 portundan tak-çalıştır şeklinde montajsız ve kolayca takılan cihazın arayüze bağlanmasıyla tüm işlemler yapılabiliyor. Kopilot Filom servisi, 24 ay taahhütlü olarak aylık 17.90 TL’den şirketlerin hizmetine sunuluyor. 1 Ocak 2020’ye kadar Kopilot Filom’u satın alan şirketler ilk üç ay servis ücreti ödemiyor.

Volkswagen'in Türkiye kararı Bulgaristan'ın eski Cumhurbaşkanı'nı çıldırttı
EKONOMİ
Volkswagen'in Türkiye kararı Bulgaristan'ın eski Cumhurbaşkanı'nı çıldırttı
Kezzaplı komşuya10 yıl hapis

Kezzaplı komşuya
10 yıl hapis

​3'ü çocuk 6 kişiyi yakmıştı, mahkemeden ağlayarak çıktı.
Kimse kusura bakmasın

Kimse kusura bakmasın

​Bakan Soylu çakar düzenlemesi ile ilgili son noktayı koydu.
Tahliyesinekarar verildi

Tahliyesine
karar verildi

AYM'ye bireysel başvuruda bulunmuştu.
Avcılar 'ağır hasarlı'

Avcılar 'ağır hasarlı'

​Belediye 'yıkmayı unuttuk' dedi, gözler ağır hasarlı binalara çevrildi.
Yunan 'gövde gösterisinde' çuvalladı

Yunan 'gövde gösterisinde' çuvalladı

​Savaş gemisi karaya oturunca ülkenin en büyük tatbikatı iptal oldu.
Sürpriz bir deprem

Sürpriz bir deprem

Üniversiteden İstanbul depremi için çarpıcı rapor.

Dışarıdan izledi

Dışarıdan izledi

​F.Bahçeli futbolcunun görüntüsü taraftarı üzdü.
450 milyon lira ek ödenek

450 milyon lira ek ödenek

​Bakan Selçuk'tan üniversite hastanelerine ödeme müjdesi.
Talepler arttı

Talepler arttı

​Bakan Albayrak'tan İVME Finansman Paketi açıklaması.
2 milyon konut yenilenmeli

2 milyon konut yenilenmeli

Kentsel dönüşüm için milli seferberlik ilan edilmeli.
Bir daire<br>için 40 kişi arıyor

Bir daire
için 40 kişi arıyor

Dev yatırım kararı bölgede heyecana yol açtı.
Doğu Türkistan'da keşfedildi

Doğu Türkistan'da keşfedildi

Çin, 115 milyar metreküplük doğal gaz rezervi buldu.
Cumhurbaşkanı alışveriş yapmıştı

Cumhurbaşkanı alışveriş yapmıştı

Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e ulaşacak.
4 km sırtta taşınıp<br>ABD'ye gönderiliyor

4 km sırtta taşınıp
ABD'ye gönderiliyor

​Kozmetikten gıdaya çok sayıda alanda kullanılıyor.
Yetim çocuklara Mamak sahip çıktı

Yetim çocuklara Mamak sahip çıktı

Mansur ​Yavaş'ın evden attığı çocuklar ortada kalmadı.
Falcao <br>kadroda yok

Falcao
kadroda yok

​G.Saray'ın kadrosunda 3 kritik eksik bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.