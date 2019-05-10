Turkish Cargo Porto'ya uçacak

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Porto seferleri, "A330-200 F" tipi kargo uçağıyla pazar günleri, İstanbul (IST)-Madrid (MAD)-Porto(OPO)-İstanbul (IST) hattında icra edilecek.

Turkish Cargo'nun uçuş ağına eklediği Porto, Avrupa’nın önemli ticaret limanlarından biri olarak ciddi bir ihracat noktası konumunda yer alıyor.

Güneybatı Avrupa’da yer alan Porto, Kuzey Atlantik Okyanusu kıyılarında, tarihi milattan sonra 4. yüzyıla kadar uzanan önemli ticaret limanlarına sahip. Portekiz’e ismini veren ve Avrupa’nın en eski kentlerinden biri olan Porto’da 1.8 milyon kişi yaşıyor.

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