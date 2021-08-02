Ekonomi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 257 bin fidan edecek
İŞ DÜNYASI

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 257 bin fidan edecek

Orman yangınları sonrası ortaya çıkan tahribata karşı bir büyük destek de Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'ndan geldi. MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol sendika olarak 257 bin fidan dikeceklerini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası 257 bin fidan edecek
Foto/arşiv

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), son günlerde artan orman yangınlarındaki yaraların sarılmasına katkıda bulunmak için 257 üyesi adına 257 bin fidan dikecek.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, sendika kendi bünyesinde kurduğu gelişmiş ve kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik geliştirme merkezi MEXT’in her ziyaretçisi adına 10 tane olmak üzere, bugüne kadar 10 binden fazla fidan dikilmesine vesile oldu.

Yaşanan son orman yangınlarına da duyarsız kalmayan MESS, her bir üyesi için 1.000 fidan dikerek ağaçlandırma çalışmalarına katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ülkemizde çıkan yangınların üzüntüsünü derin bir şekilde yaşıyoruz. MESS ailemizin her bir üyesi adına 1.000 adet fidan dikerek toplamda 257 bin fidanın ormanlara kavuşmasına destek oluyoruz. Bu fidan dikimi ile bire bin katıyoruz. Yarınlarımızı korumaya ve dünyamızı güzelleştirmeye devam ediyor, ormanlarımıza nefes veriyoruz. MESS olarak, daima üyelerimizin yanında olduk. Bu üzücü olayda ise üyelerimizle birlikte her zaman ülkemizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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