Türkiye müjdeyi bekliyor! İşte ilk fotoğraf

Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyi beklerken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ilk fotoğrafı paylaştı.
- Bakan Albayrak Twitter'dan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le paylaştığı fotoğrafa "Haydi Bismillah.. #MüjdelerOlsun" mesajını ekledi.
'MÜJDE' ETİKETİNİ BİR ÖNCEKİ TWEETİNDE DE KULLANMIŞTI
Bakan Albayrak sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes/Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es” dizelerini paylaşmıştı.
Bakan Albayrak'n paylaşımında 'Müjdeler Olsun' etiketini kullanması dikkat çekti.