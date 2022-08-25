Türkiye Nstone ile güzelleşiyor

Antik çağdan günümüze kadar şehirleri güzelleştiren klasik taş grupları, şehirleri süsleyen banklar, çiçeklikler artık bir ihtiyaçtan çok daha fazlası olarak şehirlerin kimliğini yansıtıyor. Ancak sektörde şehirlerin görsel kimliğine uyum sağlayacak ve yeni oluşturulacak görsel kimliğe katkı sağlayacak ürünleri bulmak oldukça zor.

Birbirine benzeyen beton yapı elemanları yerine kendi tarzı ve çizgisi olan konsept ürünler üreterek kent estetiğinde yapı elemanı seçiminde karşılanan sorunlara çözüm getiren Nstone, ürün çeşitliliği ve estetik tasarımlarından güç alıyor. Bu özelliği ile şehirlerin görsel kimliğini oluşturabilecek konseptlerde benzersiz ürünler üretiyor. Nstone Şehir koleksiyonuyla her zevke hitap eden dekoratif taş grupları üretilirken, Nstone Kent Mobilyaları koleksiyonlarıyla da şehir kültürlerini birleştiriyor. Doğadan gelen ilhamla üretilen Nstone ürünleri renk ve şekil çeşitliliğiyle ülkemizin en zengin ürün çeşitliğine sahip. Nstone ürün çeşitliliğinde de ilklere imza atıyor. Kalite ve estetik kavramlarını buluşturan yeni ürünler Nstone’u benzerlerinden çok farklı kılıyor.

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TAŞ DEVRİ YENİDEN BAŞLIYOR

“Taş Devri Yeniden Başlıyor” sloganı ile başarılı bir lansman süreci geçiren marka Türkiye çapında her geçen gün güçlenen bir bayi ağına sahip.

Üretim sürecinde teknolojiyi etkili bir şekilde kullanan Nstone, Ar-Ge çalışmalarına da oldukça önem veriyor. Dünyanın birçok şehrini gezerek kent estetiği üzerine projeler üreten Nstone tasarım ekibi geçmiş ve geleceği buluşturan ürünlere imza atıyor. Nstone tüm bu çalışmalar ile Türkiye’nin endüstriyel taş sektöründeki en modern “Kent Estetik Merkezine” sahip oldu. Nstone ürünlerinin tasarlandığı ve üretildiği “Kent Estetik Merkezi” kendi alanında en modern ve teknolojik donanıma sahip.

BUTİK BAHÇELERE YÖNELİK ÜRÜNLER

Nstone, büyük cadde ve sokaklarla birlikte butik bahçelere ve özel projelere uygun tasarlanan ürünlerde de oldukça iddialı. Geniş ürün gamı sayesinde farklı mimari projelere ve peyzaj tasarımlarına uyumlu birçok ürün grubu ile Nstone bu alanda da hizmet veriyor.

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NSTONE İLE ŞEHİRLER DAHA GÜZEL OLUYOR

Sektöründe yarım asırlık bir tecrübeye sahip olan Necipoğulları Beton Elemanları Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kulaksız, “Nstone taş ve sanatı buluşturan sektör için adeta devrim niteliğinde ürünler sunan kent estetiği markamız, standart olarak tabir edebilecek ürünlerin ötesinde çağı aşan tasarımlarla, geleceğe hitap edecek ürünler üretmeye çalışıyoruz. Kentler bizim yaşam alanımız. Her kentin kendine has bir dokusu ve yapısı var. Biz Nstone olarak kentlerimizi daha güzel, daha yaşanılabilir alanlarla buluşturmak için çalışıyoruz. dedi”

ÖNCELİĞİMİZ BENZERSİZ TASARIM VE UZUN ÖMÜRLÜ ÜRÜNLER

Sözlerine devam eden Hasan Kulaksız, tasarımlarımızda önceliğimiz kentsel estetikle bütünleşecek, uzun yıllar renklerini ve biçimlerini koruyan ürünler üretebilmek. Bu da bizi benzerlerimizden ayırıyor. Türkiye’nin birçok noktasında bayiliklerimiz mevcut, bunun haricinde daha çok noktaya ulaşmak adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kent Estetiği Markamız Nstone ile şehirlerimizi renkli, göz alıcı sokak ve caddelerle buluştururken, butik bahçeler ve peyzaj alanları da doğayla uyumlu ve estetik ürünlerimizle güzelleşiyor. Biz işimizi seviyoruz, şehirlerimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. Türkiye için, sektörümüz için var gücümüzle üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.