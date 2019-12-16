Türkiye otogazda dünya birincisi oldu

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, yaptığı açıklamada, ham petrol fiyatlarındaki değişim, uluslararası piyasada benzin ve dizel fiyatlarıyla dolar/TL paritesi gibi unsurların akaryakıt fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Geçen yıl en yüksek benzin fiyatının 6,96 lira olduğunu dile getiren Şiper, "2018'deki en büyük şanssızlığımız Türkiye'de dolar şahlandığı zaman ağustosta o güne kadar görülmemiş şekilde petrol fiyatlarının da artmış olması. Aleyhimize çalışan tüm faktörler aynı anda en yüksek seviyeye ulaştı ve adeta 'kusursuz fırtına' oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Şiper, Mayıs 2018'den bugüne benzin fiyatında yatay bir seyir izlendiğine işaret ederek, "Söz konusu dönemde eşel mobil sistemi devreye girmeseydi, benzinde litre fiyatı 8 liraya ulaşabilirdi." diye konuştu.

Son 5 haftadır benzinde indirim dışında fiyat değişimi yaşanmadığını söyleyen Şiper, brent petrolün varil fiyatının halihazırda 60-65 dolar bandında seyretmesinin de bir avantaj olduğunu ifade etti.

Şiper, Türkiye'de LPG'ye yönelimin temel sebebinin fiyat olduğunu belirterek, "Geçen yıl itibarıyla otogaz tüketiminde dünya birincisi Güney Kore'yi geçerek ilk sıraya yerleştik. Bu, sadece Güney Kore'de tüketimin azalmasından değil, Türkiye'nin tüketimindeki büyümeden de kaynaklanan bir değişim oldu." dedi.

EPDK verilerine göre, eylül sonu itibarıyla benzin tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttığını dile getiren Şiper, dizel tüketiminde yüzde 4 gerileme, otogazda ise yaklaşık yüzde 1 artış olduğunu bildirdi.

Şiper, benzindeki tüketim artışına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Otogazlı araçlar ticari amaçla kullanılıyor ve daha mütevazı bütçeli kişilerce tercih ediliyor. Ekonomik sıkıntılar en fazla bu tarafı vuruyor. Benzin tüketicisi belirli bir gelir seviyesinin üzerinde. Otogaz tüketicisi yapacağı kilometreyi hesaplarken, benzin tüketicisi daha rahat. Öte yandan, bu yılın ilk 2 ayında ve geçen yılın son 2 ayında benzin fiyatları tüm dünyada dizelin altına indi. Bu dönemde, benzin ve otogaz arasındaki fiyat farkı azaldı. Tüketiciler bu dönemde benzini tercih etmiş olabilir."

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Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti

Otogaz dönüşümü yapılan araç sayısının yılın 8 ayında 28 bin olduğunu belirten Şiper, dönüşüm fiyatlarındaki artış nedeniyle geçen yıllara göre bu sayının azaldığını ifade etti.

Şiper, son 10 yılda araç pazarında dizele yönelim olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de dizel araçlara talep hala artıyor. Dizel otomobillerin sayısı ekim ayı itibarıyla otogazlıların önüne geçti. 4 milyon 731 bin dizel araç varken, 4 milyon 699 bin otogazlı araç bulunuyor. Benzinli araç sayısı ise 3 milyon 35 bin oldu." dedi.

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