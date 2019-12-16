Ekonomi Türkiye otogazda dünya birincisi oldu
İŞ DÜNYASI

Türkiye otogazda dünya birincisi oldu

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, Türkiye'nin 2018 itibarıyla dünyanın en büyük otogaz pazarı olduğunu belirterek, "Geçen yıl itibarıyla otogaz tüketiminde dünya birincisi Güney Kore'yi geçerek ilk sıraya yerleştik. Bu, sadece Güney Kore'de tüketimin azalmasından değil, Türkiye'nin tüketimindeki büyümeden de kaynaklanan bir değişim oldu." dedi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, yaptığı açıklamada, ham petrol fiyatlarındaki değişim, uluslararası piyasada benzin ve dizel fiyatlarıyla dolar/TL paritesi gibi unsurların akaryakıt fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Geçen yıl en yüksek benzin fiyatının 6,96 lira olduğunu dile getiren Şiper, "2018'deki en büyük şanssızlığımız Türkiye'de dolar şahlandığı zaman ağustosta o güne kadar görülmemiş şekilde petrol fiyatlarının da artmış olması. Aleyhimize çalışan tüm faktörler aynı anda en yüksek seviyeye ulaştı ve adeta 'kusursuz fırtına' oluştu." değerlendirmesinde bulundu.

Şiper, Mayıs 2018'den bugüne benzin fiyatında yatay bir seyir izlendiğine işaret ederek, "Söz konusu dönemde eşel mobil sistemi devreye girmeseydi, benzinde litre fiyatı 8 liraya ulaşabilirdi." diye konuştu.

  • Son 5 haftadır benzinde indirim dışında fiyat değişimi yaşanmadığını söyleyen Şiper, brent petrolün varil fiyatının halihazırda 60-65 dolar bandında seyretmesinin de bir avantaj olduğunu ifade etti.

Şiper, Türkiye'de LPG'ye yönelimin temel sebebinin fiyat olduğunu belirterek, "Geçen yıl itibarıyla otogaz tüketiminde dünya birincisi Güney Kore'yi geçerek ilk sıraya yerleştik. Bu, sadece Güney Kore'de tüketimin azalmasından değil, Türkiye'nin tüketimindeki büyümeden de kaynaklanan bir değişim oldu." dedi.

EPDK verilerine göre, eylül sonu itibarıyla benzin tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 arttığını dile getiren Şiper, dizel tüketiminde yüzde 4 gerileme, otogazda ise yaklaşık yüzde 1 artış olduğunu bildirdi.

Şiper, benzindeki tüketim artışına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Otogazlı araçlar ticari amaçla kullanılıyor ve daha mütevazı bütçeli kişilerce tercih ediliyor. Ekonomik sıkıntılar en fazla bu tarafı vuruyor. Benzin tüketicisi belirli bir gelir seviyesinin üzerinde. Otogaz tüketicisi yapacağı kilometreyi hesaplarken, benzin tüketicisi daha rahat. Öte yandan, bu yılın ilk 2 ayında ve geçen yılın son 2 ayında benzin fiyatları tüm dünyada dizelin altına indi. Bu dönemde, benzin ve otogaz arasındaki fiyat farkı azaldı. Tüketiciler bu dönemde benzini tercih etmiş olabilir."

Dizel araçların sayısı otogazlı araçları geçti

Otogaz dönüşümü yapılan araç sayısının yılın 8 ayında 28 bin olduğunu belirten Şiper, dönüşüm fiyatlarındaki artış nedeniyle geçen yıllara göre bu sayının azaldığını ifade etti.

Şiper, son 10 yılda araç pazarında dizele yönelim olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de dizel araçlara talep hala artıyor. Dizel otomobillerin sayısı ekim ayı itibarıyla otogazlıların önüne geçti. 4 milyon 731 bin dizel araç varken, 4 milyon 699 bin otogazlı araç bulunuyor. Benzinli araç sayısı ise 3 milyon 35 bin oldu." dedi.

Hamsi kayıpta: 100 kasaya kadar düştü!
EKONOMİ
Hamsi kayıpta: 100 kasaya kadar düştü!

Google'dan Türkiye açıklaması: Android cihaz modellerini onaylamayı durdurduk
EKONOMİ
Google'dan Türkiye açıklaması: Android cihaz modellerini onaylamayı durdurduk
İlçeler açıklandı

İlçeler açıklandı

​Yeni sosyal konutların inşa edileceği yerler belirlendi.
Başakşehire ters rakip

Başakşehir'e
'ters' rakip

Sporting Lizbon sadece bir Türk takımına yenildi.
Uyuz alarmı!

'Uyuz' alarmı!

​Bakanlık uyardı, ilaç firmaları yoğun talebe hazırlıksız yakalandı.
İlk rota<br>Doğu Akdeniz

İlk rota
Doğu Akdeniz

​KKTC'ye konuşlanan ilk İHA jet hızıyla göreve başladı.
At, eşek, domuz eti

At, eşek, domuz eti

​Bakan Pakdemirli o iddialara açıklık getirdi.
Yarım bırakıp kaçtıkları tüneller

Yarım bırakıp kaçtıkları tüneller

Mehmetçiğin darbesi ile ​Resulayn'dan kaçan teröristlerin betondan yaptıkları tüneller.

Kilit isim<br>Ukrayna'da yakalandı

Kilit isim
Ukrayna'da yakalandı

​Hablemitoğlu suikasti soruşturmasında yeni gelişme.

Devler Ligi'nde <br>erken final

Devler Ligi'nde
erken final

​Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.
Özel bankalar<br>tahsil edemeyecek

Özel bankalar
tahsil edemeyecek

Vergi ve harç tahsilatlarında kritik düzenleme.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
İngiliz ajanın ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajanın ölüm nedeni belli oldu

İstanbul'da ölü bulunmuştu, Adli Tıp raporu açıklandı.
CIA'in 1 numarası

CIA'in 1 numarası

Libya'da Hafter'in ateşlediği kaosun perde arkasında ABD var.
Milyonlar<br>bunu bekliyor

Milyonlar
bunu bekliyor

Yeni asgari ücret için kritik buluşma yarın yapılacak.
7 üs bölgesi kuruldu

7 üs bölgesi kuruldu

Teröristlerin muhtemel geçiş yolları ateş altında.
Futbola geri döndü

Futbola geri döndü

'​Nöbetçi Golcü' Semih Şentürk'ten sürpriz transfer.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.