Türkiye Sigorta'dan ilk çeyrekte de rekor üretim performansı

“Sektörün öncü şirketi olarak ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. İnsanımızın iyi sağlık hizmetlerine ulaşımını daha da güçlendirmek amacıyla sağlık alanında büyümeye ve güvence sunmaya devam ediyoruz, yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre sağlıkta yüzde 255 büyüme kaydederek 2.7 milyar TL prim üretimine ulaştık. Yangın, mühendislik, havacılık, nakliyat poliçelerimizle ise ülkemizin değerlerine ve yatırımlarına güvence sunduk. Bu yaklaşımımızla hem toplumumuzun sigorta penetrasyonunun hem de şirketimizin müşteri derinliğinin artmasına olumlu katkı sağlıyoruz. Ayrıca, açık ara sektör lideri olduğumuz yangın ve en güçlü kaslarımızdan biri haline gelen kasko branşlarında verimlilik ve sürdürülebilir karlılık stratejilerimiz doğrultusunda etkin büyüme performansımızı devam ettiriyoruz”