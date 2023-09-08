Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak

Bakan Bayraktar, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Türkiye Taşkömürü Kurumu, ekim ayında 2 bin işçi alımı yapacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile; Zonguldak için bin 500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız"
dedi.
Bayraktar,
"Kura yoluyla işçi alımlarımızı 13 Ekim 2023 Cuma günü Zonguldak, 20 Ekim 2023 Cuma günü Bartın ve Karabük’te gerçekleştireceğiz"
ifadelerini kullandı.
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2 saat önce