Türkiye Taşkömürü Kurumuna 2 bin işçi alınacak

"Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile; Zonguldak için bin 500, Bartın için 400, Karabük (Yenice) için 100 işçi alımı yapacağız"