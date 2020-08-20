Türkiye yarın verilecek müjdeye kilitlendi: Hidrokarbon nedir, nerelerde kullanılır?

Son birkaç yıldır Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de hidrokarbon kaynağı bulmak için birden fazla sismik araştırma ve sondaj gemisi ile çalışmalar yürüten Türkiye, yarın yapılacak açıklamaya kilitlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu an bu müjdenin hayali ve rüyası içerisindeyiz." diyerek, Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını belirtti.

Müjdeyi yarın vereceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından Tüm Türkiye, müjdenin ne olacağına dair tahminler yürüttü.

Bloomberg ve Reuters'a konuşan ismi açıklanmayan yetkililer, Türkiye'nin Karadeniz'de iki bölgede hidrokarbon kaynağı bulduğunu ve bu sahalardan birinin önemli büyüklükte olduğunu öne sürdü.

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HİDROKARBON NEREDE KULLANILIYOR?

Hidrokarbonlar kimya sektörünün birçok alanında kullanılmaktadır. Hidrokarbonların birçok çeşidi endüstri sektörü içinde çok önemlidir. Metan hidrokarbonu tabii gazların temel maddesidir. Bir hidrokarbon türevi olan metan gazı, günümüzde bütün dünya da çıkartılan hemen hemen tüm yeraltı doğal gazlarının içinde bulunan ve bu kaynakların temel bileşenini oluşturan doğal bir maddedir. Metan gazı kimyasal olarak CH4 şeklinde ifade edilen ve oldukça yanıcı özelliğe sahip olan bir gazdır. Benzin hidrokarbonlar karışımı olduğu gibi benzen, naftalin ve asetilen de birer hidrokarbon’dur. Hidrokarbonlar pratik açıdan da çok önemlidir. Çünkü organik bileşiklerin birçok sınıfının sistematik olarak adlandırılması, hidrokarbonların adlandırılması esasına dayanmaktadır. Karboksilik asitler, aldehitler, esterler, alkoller birer hidrokarbon türevidir.

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Hidrokarbonların yakın ürünü olan doğal gaz, gazolin, fuel oil çok önemli enerji kaynaklarındandır. Seçilmiş hidrokarbonların polimerizasyonuyla; polietilen, polipropilen, polistiren, sentetik, lastik ve reçine gibi maddeler elde edilir.

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HİDROKARBON NEDİR?

Kimyada yalnız hidrojen ve karbondan oluşan bileşiklerdir. Hidrokarbona aynı zamanda hidrokarbürde denilmektedir. Hidrokarbonlar organik bileşikler sınıfına girerler. En basit hidrokarbon metandır. Metan bataklık gazı olarak bilinmektedir. Metan bir karbon ve dört hidrojen atomunun birleşmesinden oluşan bir hidrokarbon’dur.

Doymuş hidrokarbonlar yalnız bir bağ, doymamış hidrokarbonlar ise bir ya da daha çok bağ içeririler. Alifatik ve alisiklik bileşikler de kendi içlerinde doymuş ve doymamış olarak iki gruba ayrılmaktadır. Doymuş alifatik hidrokarbonlara alkanlar ya da parafinlerde denilebilmektedir. Aromatik hidrokarbonlar bir veya daha çok benzen halkası ihtiva ederler. Aromatik hidrokarbonlar ise C-C ve C=C bağları biçiminde altı köşeli karbon halkası oluştururlar. Benzen ve türevleri, toluen, ksilen, naftalin birer aromatik hidrokarbondur. Doymuş hidrokarbon, mümkün olan en çok hidrojeni ihtiva eden hidrokarbonlardır

Doymamış hidrokarbonlarda ise karbonlar birbirlerine çift veya üçlü bağ ile bağlanmışlardır. Alifatik hidrokarbonlar, hidrojen atomlarının bağlı olduğu düz veya dallanmış karbon zincirlerinden meydana gelmiştir. Alifatik hidrokarbonlar açık zincirlerle birbirine bağlanmış karbonları içerir. Alkan, parafin ve metalle başlayan seri, alkan ya da etilen serisi, aklin ya da asetilen serisi alifatik hidrokarbonlardır. Alisiklik hidrokarbonlarda karbon atomları üç ya da daha çok karbon atomundan oluşan bir halka oluşturacak biçimde birleşirler. Siklopropan, sikloheksan ve terpen tipik alisiklik hidrokarbon örnekleridir.

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Bazı hidrokarbonlar tabiatta bulunur. Bunlar yer gazı, petrol, terpenler ve tabii kauçuktur. Bir kısmı da suni yollarla elde edilmektedir. Suni yolla elde edilen hidrokarbonların bir kısmı maden kömürünün damıtılmasıyla ele edilmekte diğer bir kısmı ise kalsiyum karbür ve benzeri metal karbürlerin suyla birleşmesinden oluşmaktadır. Hidrokarbonların büyük bir çoğunluğu petrol ya da kömür katranından üretilmektedir.

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AKDENİZ VE KARADENİZ KARIŞ KARIŞ ARANIYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de yürüttüğü üç boyutlu sismik arama alanını geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 41 artırarak 9 bin 342 kilometrekareye çıkardı.

'TPAO 2018 Yıllık Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, şirketin, 2018'de arama ve araştırma ruhsatlarının sayısı bir önceki yıla göre yüzde 67 artarak 216'ya yükseldi.

Şirket, geçen yıl karada açtığı kuyu sayısını 18'den 24'e çıkardı ve toplam 69 kuyuda sondaj gerçekleştirildi.

TPAO, geçen yıl 40 bin kilometrekarede havadan gravite-manyetik verisi topladı. Yapılan sismik ve jeolojik çalışmalarda ise denizlerdeki hidrokarbon potansiyeli hakkında önemli bulgular elde edildi.

Bu kapsamda şirket, Akdeniz'de yürüttüğü üç boyutlu sismik arama alanını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41 artırarak 9 bin 342 kilometrekareye yükseltti. Bir önceki yıl bu rakam 6 bin 617 kilometrekare olarak kaydedilmişti.

Türkiye'nin kara ve deniz alanlarının hidrokarbon potansiyelini tespit ederek ekonomiye kazandırmak isteyen TPAO, faaliyetlerini deniz arama, Trakya arama, Güneydoğu arama, ortak arama ve diğer bölge arama projeleri olmak üzere 5 ana hat üzerinde sürdürüyor.