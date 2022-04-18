Türkiye'de yatırım yapmak istiyorlar: Hedeflerinde enerji üretimi var

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Türkiye ile Irak arasında önemli ticari ilişki olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin her geçen gün yükseldiğini söyledi.

Türkiye'nin Irak'a 2020'de 9,1 milyar dolar, 2021'de ise 11,1 milyar dolar ihracat yaptığını anımsatan Acar, "İki ülke arasında şu anda 19 milyar dolar ticaret hacmi bulunuyor. İnşallah 2022'de bu rakamların çok daha üstüne geçeceğiz. Genel anlamda ocak-mart ticaretine baktığımızda da Irak'a ticaretimizde artış bulunduğu görülüyor." dedi.

Ticaret hacminin 25 milyar dolara yükselmesi bekleniyor

Iraklı iş insanlarının Türkiye ile yakından ilgilendiklerini anlatan Acar, "2022'de en az 25 milyar dolar ticaret hacmi olmasını öngörüyoruz. Irak'ta görüşmelerimiz oluyor. Irak'taki iş adamları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor. Öncelikle yatırımlarını güvenli bir yerde tutmayı amaçlıyorlar. Tabii Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi. Hem kültürel hem de ekonomik olarak genel anlamda iki ülke arasındaki ilişki son zamanlarda daha güzele geçmiş durumda. Iraklı iş adamları Türkiye'de enerji, üretimdeki fabrikalarla ilgileniyor." diye konuştu.

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Acar, Irak'taki yöneticilerin kendilerine tarımla ilgili yatırımların yapılmasını talep ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Arsayı ücretsiz veriyorlar. Yeter ki tarımla ilgili yatırım talebinde bulunulmasını istiyorlar ve büyük arsa veriliyor. Yetkililerle görüştüğümüzde 'gelin sizlere 1000 dönüm verelim" diyorlar ve oradaki dönüm bizde 2,5 çarpılıyor. Onların bir dönümü bizim 2,5 dönüm araziye denk geliyor. Gaziantep'teki görüşmelerimde sanayicilere bu konuyu ilettim, Irak Tarım Bakanlığının desteklediğini ve teşvik verdiğini söyledim."

Irak'ta da önemli yatırım fırsatları bulunduğuna değinen Acar, ülkede güvenliğe dair sorunların yaşanmadığını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF 20 Keşfedilen toplam 540 milyar metreküplük doğal gaz, Filyos Limanı'ndan karaya çıkarılacak ve ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantısı gerçekleştirilecek. BOTAŞ tarafından yürütülen projenin \"Batı Karadeniz Gazı Ölçüm İstasyonu\" ve \"Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1\" kısmı inşaatı devam ediyor. Doğal gaz boru hattının araziye yerleştirilmesine 7 Mart'ta başlandı ve 14 Nisan itibarıyla 36 kilometrelik hattın 7 kilometrelik çelik boru dizgi işlemi tamamlandı. Doğal gazın 2023'te sisteme dahil edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren şirket, ölçüm istasyonunu ve boru hattının ilk fazını kasım itibarıyla tamamlayacak. Doğal gaz ölçüm istasyonuyla birlikte yaklaşık 216 kilometre uzunluğunda 48 inç çapında yüksek basınçlı çelik doğal gaz boru hattı ve ilgili vana sistemleriyle ulusal iletim şebekesine aktarılacak. Söz konusu doğal gazın iletim şebekesine aktarılmasını sağlayacak \"Batı Karadeniz Doğal Gaz Boru Hattı Faz-1 Yapım İşi Projesi\" kapsamında 12 Ocak'ta güzergah açma çalışmaları başlamış ve hattın yapımında kullanılacak boruların sahaya ilk sevkiyatı 20 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri ile Karadeniz'de sürdürülen doğal gaz arama çalışmalarında, Zonguldak'ın 185 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda toplam 540 milyar metreküp doğalgaz rezervi tespit edildi. Fatih ve Kanuni sondaj gemileriyle arama faaliyetlerine devam edilirken, doğal gazın karaya çıkarılacağı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos Limanı'nda ise çalışmalara devam ediliyor. Yavuz sondaj gemisinin de Karadeniz'deki doğal gaz arama çalışmalarında kullanılması için hazırlıkların sürdürüldüğü limanın hemen yanında bulunan yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan, TPAO'ya tahsis edildi. Bölgede yüzlerce kamyon ve personel ile doğal gazın karaya çıkarılıp, şebekeye aktarılacağı doğal gaz işleme tesisi kurulması için çalışmalar başlatıldı. Zemin etüt çalışmalarının sürdürüldüğü tesisin projesi de ilk kez görüntülendi. Dünyadaki tüm doğal gaz tesisleri gibi yüksek güvenlik önlemleri ile korunacağı açıklanan tesisin, 2023 yılında tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. TPAO Genel Müdürü Bilgin, 170 kilometrelik boru hattı ile deniz altından gelecek gazın tesiste işlenerek şebekeye eklenmesi için BOTAŞ'a teslim edileceğini açıkladı. Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabı da Ocak ayında Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirildi. Yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda olması planlanan borular, limana vinç yardımıyla indirildi. Limana getirilen borular, planlanan 170 kilometrelik boru hattının yüzde 20'sini oluşturuyor. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana getirilmesi planlanıyor. Boruların taşıma işleminin Haziran 2022'ye kadar devam etmesi öngörülüyor. Tüm boruların Filyos Limanı'na getirildikten sonra deniz tabanına serim işlemlerinin başlaması düşünülüyor. Boru hattı döşeme işleminin ise yaklaşık 5 ay kadar sürmesi öngörülüyor. Tüm boruların Filyos Limanı'na getirildikten sonra deniz tabanına serim işlemlerinin başlaması düşünülüyor. Boru hattı döşeme işleminin ise yaklaşık 5 ay kadar sürmesi öngörülüyor. Tüm boruların Filyos Limanı'na getirildikten sonra deniz tabanına serim işlemlerinin başlaması düşünülüyor. Boru hattı döşeme işleminin ise yaklaşık 5 ay kadar sürmesi öngörülüyor. Tüm boruların Filyos Limanı'na getirildikten sonra deniz tabanına serim işlemlerinin başlaması düşünülüyor. Boru hattı döşeme işleminin ise yaklaşık 5 ay kadar sürmesi öngörülüyor. 540 milyar metreküplük tarihi gaz keşfi için kritik adım: Yedi kilometresi tamamlandı Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen gazın abonelere ulaşmasını sağlayacak boru hattının ilk fazına başladı. 36 kilometrelik ilk etabın 7 kilometrelik bölümü tamamlanırken, tamamının ise kasım ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Öte yandan projenin deniz altı kısmına ait boruların Filyos Limanı'na sevkiyatı da sürüyor. BiP'te paylaş

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