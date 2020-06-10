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Ekonomi Türkiyenin en değerli ikinci markası oldu
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Türkiye'nin en değerli 2. markası Ziraat Bankası

Türkiye'nin en değerli ikinci markası oldu

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın araştırmasına göre, Türk Hava Yolları (THY) "Türkiye'nin en değerli markası", Ziraat Bankası 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle "Türkiye'nin en değerli 2. markası" oldu.

Haber Merkezi AA
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası

Brand Finance, 2020 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı.

Listede ilk sırayı 1 milyar 975 milyon dolarlık marka değeriyle THY alırken, bu şirketi 1 milyar 616 milyon dolarlık marka değeriyle Ziraat Bankası takip etti.

Ziraat Bankası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Tek rakibimiz Türk Hava Yolları... Brand Finance araştırmasında 'Türkiye’nin en değerli markası' seçilen Türk Hava Yolları'nı tebrik ediyor, 'Türkiye'nin en değerli banka markası' ve 'En değerli ikinci markası' olarak sıkı takibimizi sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi.

THY de Ziraat Bankası'nın paylaşımına istinaden Twitter hesabından, "Ülkemize hep birlikte değer katmaktan gurur duyuyoruz. Biz de sizi tebrik ediyoruz Ziraat Bankası..." paylaşımında bulundu.

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