Ekonomi TÜRSABtan Tuncelide turizm çalıştayı
İŞ DÜNYASI

TÜRSAB'tan Tunceli'de turizm çalıştayı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizmi 12 aya yaymak, yeni turizm güzergahları yaratmak ve turizmi çeşitlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Üyelerinin yeni ürünler oluşturması için İnfo gezileri düzenleyen TÜRSAB bu kez 8-9 Kasım tarihleri arasında Tunceli’de turizm çalıştayı düzenledi. Kentin turizm potansiyelinin değerlendirildiği çalıştaya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ev sahipliği yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Geçtiğimiz sezon 2 milyondan fazla kişi Tunceli’yi ziyaret etti.
Geçtiğimiz sezon 2 milyondan fazla kişi Tunceli’yi ziyaret etti.

Tunceli’de turizm çeşitliliğini artırmak ve yol haritası çıkarmak için düzenlenen çalıştayda; çok sayıda panel, söyleşi ve sunum gerçekleştirildi. Kültür turizminden, inanç turizmine, su sporlarından termal turizme farklı başlıklar masaya yatırıldı. Çalıştayda kadınlar için de ayrı bir bölüm açıldı. Kadın emeğinin turizm dünyasıyla olan ilişkisi, özellikle folklor, gastronomi ve turistik eşya gibi konularda kadınların neler üretebileceği tartışıldı.

TUNCELİ SON İKİ YILDA TURİST PATLAMASI YAŞADI

Tunceli’nin huzur ve güven ortamıyla cazibe merkezi haline geldiğini söyleyen Tunceli Valisi Tuncay Sonel, bölgenin en çok ziyaretçi alan yerlerinden Munzur Çayı ile ilgili hayata geçirilecek projeleri anlattı.

“Organik ürünleri, balı, dutu ve misafirperver insanlarıyla gizemli bir yerdir Tunceli. Kentte huzuru sağladıktan sonra konaklayan turist sayımız 8 binlerden 160 binlere çıktı. Komşu illerden ve yurt dışından turistler geliyor. Ovacık gözeleri var. Şu an orası içler acısı. Munzur’un ruhuna ve suyuna yakışmıyor. Bizim için Munzur çok önemli. Sadece yöremiz için değil, ülkemiz ve dünyamız için çok önemli. Orası yapılacak çalışmalarla çok harika bir hale gelecek. Munzur’da birkaç yıl öncesine kadar rafting yapanların sayısı 250 civarındayken bu yıl 10 bin rafting yapan vatandaşımız var. Bu resmi kayıttır” diye konuştu.

TÜRSAB Harput BTK Başkanı Fazıl Mustafa Öktem ise geçtiğimiz sezon 2 milyondan fazla kişinin Tunceli’yi ziyaret ettiğini söyledi. Bölgenin alt yapı sorunlarına dikkat çeken Öktem; “ Bölgede ulaşım ve konaklama konusunda sorunlar yaşıyoruz. Havayollarında uçuş sayıları yetersiz. Çevre düzenlemelerinde eksikliklerimiz var.

En önemli gündem maddelerimizden biri kitle halinde gelen turistler. Tunceli doğa harikası bir bölge. Kontrolsuz yapılan gezilerle doğanın zarar görme ihtimali çok yüksek. Bu nedenle bölgede turizmin dikkatle yapılması gerekiyor. TÜRSAB’ın bu gölgede çalıştay yapması Tunceli için bulunmaz bir fırsat. İnşallah amacına ulaşır. Kısa zamanda alt yapı sorunları da çözülürse Tunceli bir turizm cennetine dönüşür” diye konuştu.

Tunceli’nin özellikle son iki yılda ciddi sayıda turist aldığını belirten TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkanı Faruk Pekin, bu kapsamda bir çalıştayın TÜRSAB için ilk olduğunu söyledi. Pekin; “Bu çalıştayla Tunceli’de sürdürülebilir turizmin nasıl gerçekleşeceği ve atılması gereken adımları değerlendirdik. Tunceli Türkiye’nin en ilginç bölgelerinden biri. Karadeniz dışında yeşilliğini koruyabilmiş, insan yoğunluğunun olmadığı sakin bir şehir. 4 mevsim 12 ay turizme uygun bir yapılanmaya sahip. Su sporları, kış turizmi, termal ve inanç turizmi var. TÜRSAB bu çalıştayla bölgeye verdiği önemi de gösterdi. Bu TÜRSAB’ın il düzeyinde iki gün süreyle düzenlediği ilk çalıştay” diye konuştu.

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