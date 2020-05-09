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Ekonomi TUSAŞ 308 adet F-16 üretti
İŞ DÜNYASI

TUSAŞ 308 adet F-16 üretti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine sorduğu “TUSAŞ, bugüne kadar kaç F-16 üretmiştir” sorusunun cevabını 308 olarak açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen TUSAŞ, resmi sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine bir soru yöneltti.

Kısıtlama sebebiyle evde sıkılan takipçilerine bir araştırma konusu sunan TUSAŞ, “Bilgisine güvenenleri buraya alalım! Bugüne kadar kaç F16 ürettiğimizi doğru tahmin edebilecek misin?” sorusunu sordu.

308 ADET F-16 ÜRETİLDİ

TUSAŞ tarafından yapılan bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda cevap geldi. Kısa zamanda çok sayıda beğeni, retweet ve yorum alan paylaşıma, takipçiler birbirinden farklı cevaplar verdi. Kendi aralarında sosyal bir etkileşim de oluşturan takipçiler zaman zaman araştırmaya konu olacak bazı paylaşımlar da yaptı. TUSAŞ, doğru cevabı ‘308’ olarak açıkladı.

  • 1970’li yılların sonlarına doğru üretilen, dördüncü nesil tek motorlu, yüksek performanslı F-16’lar, Türkiye’ye 1980’li yılların sonuna doğru geldi.

TÜRKİYE'NİN ANA VURUCU GÜCÜ

İlgili yıllarda Türk Hava Kuvvetlerinin saflarında boy göstermeye başlayan F-16 Savaşan Şahin’ler, halihazırda Türkiye’nin ana vurucu gücünü oluşturmaya devam ediyor. Yüksek performansının yanı sıra muadillerine göre ekonomik ve daha küçük boyutlu bir avcı uçağı olan F-16’lar, geçirdiği modernizasyon sayesinde kara hedeflerine karşı oldukça tehlikeli bir teknolojiyi de bünyesinde barındırıyor. Projesi 1983’lerde start alan, 1987’de ise tam anlamıyla başlayan Türkiye’nin F-16 serüveni, son hızıyla devam etmektedir.

Türk Hava Kuvvetlerinin ana vurucu gücünü oluşturan F-16 uçaklarının, 2030’lu yıllarda Milli Muharip Uçak TF-X’in envantere girmesiyle birlikte de emekli edilmesi bekleniyor.

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