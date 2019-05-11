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Ekonomi Uber 45 dolardan halka açıldı
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İŞ DÜNYASI

Uber halka arz edildi

Uber 45 dolardan halka açıldı

Yolcu taşıma uygulaması Uber, hisselerini New York Menkul Kıymetler Borsası üzerinden satışa sundu. Uber'in piyasa değeri 82 milyar dolar, halka arz fiyatı 45 dolar olarak belirlendi. Uzmanlar Facebook'un halka arz edilmesinden beri en önemli hisse satışı olduğunu vurgularken, Uber'e yatırım yapanlar arasında dünyaca ünlü isimler de yer aldı.

Haber Merkezi Diğer
Uber uygulaması.
Uber uygulaması.

Yolculuk yapmak isteyen kişiler ile ulaşım hizmeti verenleri mobil uygulama aracılığıyla bir araya getiren Uber, halka arz edildi.

Amerika merkezli şirketin, piyasa değeri 82.4 milyar dolar (500 milyar lira), halka arz fiyatı ise hisse başına 45 dolar (275 lira) olarak belirlendi.

FACEBOOK'TAN SONRA EN ÖNEMLİ SATIŞ

Hisselerin 44-50 dolar arasında olmasının nedeni, yatırımcıların şirkete dikkatli yaklaştığı şeklinde yorumlanıyor.

  • Uzmanlar Uber'in halka arz edilmesinin, 2012'de Facebook'un halka arz edilmesinden beri en önemli hisse satışı olduğunu vurguluyor.

60 ülkede faaliyet gösteren şirket ayrıca, sürücüsüz araç geliştirmeye milyarlarca dolarlık yatırım yapıyor. Uber, 2009'da Travis Kalanick ve Garrett Camp tarafından kuruldu.

ÜNLÜLER DE YATIRIMCI

Uber'e yatırım yapanlar arasında dünyaca ünlü isimler de yer alıyor. Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio ve Gwyneth Paltrow'un da yatırımcılar arasında olduğu biliniyor. Uber'e yatırım yapan ünlüler arasında ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay-Z yer alıyor.

  • Uber, 180 milyon hisse satmayı umuyor.

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