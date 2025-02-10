Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Ulaştırma ve Altyapı" dergisi yayın hayatına başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk sayımızda ülkemizin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi tüm yönleriyle ele alındı" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası hakemli dergi “Ulaştırma ve Altyapı”nın ilk sayısının yayımlandığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, derginin sektörel gelişimi destekleyeceğini ve bilim dünyası için de önemli bir kaynak olacağını belirterek şunları söyledi:
Kalkınma Yolu'nun küresel ticarete etkisi
Derginin ilk sayısında Kalkınma Yolu Projesi detaylı bir şekilde incelendiğini belirten Bakan Uraloğlu, makalelerde Kalkınma Yolu’nun önemi, faydaları ve sektör için taşıdığı stratejik değerlerin ele alındığını belirtti.