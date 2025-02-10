Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
'Ulaştırma ve Altyapı Dergisi' yayın hayatına başladı

'Ulaştırma ve Altyapı Dergisi' yayın hayatına başladı

13:4910/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dergiye çevrim içi erişim sağlanabiliyor.
Dergiye çevrim içi erişim sağlanabiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlanan "Ulaştırma ve Altyapı" dergisi yayın hayatına başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İlk sayımızda ülkemizin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu Projesi tüm yönleriyle ele alındı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası hakemli dergi “Ulaştırma ve Altyapı”nın ilk sayısının yayımlandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu,
“İlk sayımızda ülkemizin büyük ulaşım projelerinden
Kalkınma Yolu projesi
tüm yönleriyle ele alındı”
dedi. Uraloğlu ayrıca, ikinci sayıda ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik konusunun işleneceğini de belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uluslararası hakemli ve multidisipliner bir akademik yayın olan “Ulaştırma ve Altyapı” dergisinin ilk sayısının yayımlandığını duyurdu. Dergiye çevrimiçi erişim sağlanabildiğini de belirten Bakan Uraloğlu
, “Dergimiz, ulaştırma ve altyapı alanında akademik dünyaya ve sektöre katkı sağlamak amacıyla hazırlandı”
ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, derginin sektörel gelişimi destekleyeceğini ve bilim dünyası için de önemli bir kaynak olacağını belirterek şunları söyledi:

“Ulaştırma ve altyapı sektöründeki bilimsel çalışmaların artması, Türkiye’nin rekabet gücünü yükseltmek ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için vazgeçilmezdir. 'Ulaştırma ve Altyapı' dergisi, sektördeki bilimsel bilgiyi artırmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik araştırmaların yayımlanmasına olanak sağlamayı amaçlıyor”

Kalkınma Yolu'nun küresel ticarete etkisi

Derginin ilk sayısında Kalkınma Yolu Projesi detaylı bir şekilde incelendiğini belirten Bakan Uraloğlu, makalelerde Kalkınma Yolu’nun önemi, faydaları ve sektör için taşıdığı stratejik değerlerin ele alındığını belirtti.


“İlk sayımızda ülkemizin büyük ulaşım projelerinden Kalkınma Yolu projesi tüm yönleriyle ele alındı. Yazarlarımız, Kalkınma Yolu’nun küresel ticarete etkisini değerlendirirken, sektördeki güncel konulara da eğiliyor. Böylece, ulaştırma sektöründe yeni stratejilerin geliştirilmesi ve daha etkin politikaların oluşturulması hedefleniyor”
dedi.

“İkinci sayıda ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik işlenecek”

Bakan Uraloğlu, derginin ikinci sayısı için makale çağrısının yapıldığına da işaret ederek, “Ulaştırma ve Altyapı dergisinin ikinci sayısında ulaştırma sistemlerinde sürdürülebilirlik konusu işlenecek.
Sayı, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ulaştırma sistemlerinin yeniden değerlendirilmesine yönelik yenilikçi araştırmalar, uygulamalı projeler ve teorik katkılara odaklanacak. Dergiye makale gönderebilmek için ise son tarih 20 Nisan 2025’tir”
ifadelerini kullandı.

Derginin akademik dünyada kalıcı bir kaynak olmasını hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, bilimsel bilginin paylaşılmasının önemine dikkat çekerek,
“Hayat, sürekli bir öğrenme ve gelişim sürecidir. Bu süreçte bilimsel bilginin ve akademik çalışmaların rolü büyüktür. ‘Ulaştırma ve Altyapı’ dergimizin, değerli bir kaynak olacağına inanıyorum”
dedi.


#Ulaştırma ve Altyapı Dergisi
#Abdulkadir Uraloğlu
#ekonomi
#Ankara

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG soru ve cevapları yayınlandı mı? Özel Güvenlik Sınavı A ve B kitapçığı PDF görüntüleme ekranı