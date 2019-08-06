Ekonomi Ülker, Kurban Bayramına hazır
İŞ DÜNYASI

Ülker, Kurban Bayramı’na hazır

Ülker, 47 çeşit ürünüyle tüketicilerin bayram günlerine lezzet katmak için hazırlıklarını tamamladı. Ülker hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payını ciro bazında yüzde 38,6’ya, ton bazında ise 33,5’e ulaştırırken liderliğini güçlendirerek devam ettirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan
Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan

Ülker, 47 çeşit ürünüyle Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Bayram dönemlerinin tüketiciler kadar Ülker için de özel olduğunu söyleyen Ülker Pazarlama Bölge Lideri Aslı Özen Turhan geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Ülker’in şekerleme ve çikolata ürünlerine ciddi oranda talep geldiğini ifade etti ve şu bilgileri aktardı:

“Ramazan Bayramı döneminde çikolata ve şekerleme pazarı 600 milyon TL büyüklüğe ulaştı. Toplam atıştırmalık pazarının lideri Ülker, bayramın da 1 numarası olarak açık ara liderliğini Ramazan Bayramı’nda da devam ettirdi ve son 12 yılın en yüksek pazar payına ulaştı. Önümüzdeki Kurban Bayramı’na da çikolata ve şekerleme portföyümüzdeki 47 çeşitli ürünle tüketicilerimizle buluşmaya hazırız. Elli yılı aşkın süredir bayramların değişmeyen ikramı Ülker Çikolatin, sütlü çikolatası ve Osmanlı “Çintemani” deseninden esinlenilerek hazırlanan rengarenk ambalajıyla, bayram ikramlarının klasikleri arasında yer alıyor. Hediyelik çikolata portföyümüzün lider ürünü Ece Çikolata da, içerisindeki bütün fındık ve yumuşak fındık kremasıyla tercih edilen bir diğer ürünümüz. Şekerlemede ise tüketicilerimiz Ülker Damla Sakızlı Toffe ve Ülker Lokumcuk’a yoğun ilgi gösteriyor. Her bayram aynı özen, kalite ve lezzette ürünler sunmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

Ülker Ramazan Bayramı’nda hediyelik ve ikramlık çikolata pazarında açık ara lider

Yıllardır bayram ziyaretlerinin vazgeçilmezi olan Ülker’in hediyelik ve ikramlık çikolatada pazar payının ton bazında yüzde 33,5’e, ciroda ise yüzde 38,6’ya ulaştığını ve açık ara pazar lideri olduklarını belirten Turhan, sözlerine şöyle devam etti:

REKLAM

''Bayram çikolatalarının bölgelere göre tüketiminde yüzde 31’le Marmara ilk sırada yer alırken yüzde 24’le İç Anadolu ikinci, yüzde 16 ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu üçüncü oldu. Şekerlemede en yüksek tüketim 2018 yılında olduğu gibi yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde görüldü. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı’nda yüzde 36,8 ile en yüksek pazar payını alan iki bölgenin, 2019 Ramazan Bayramı’nda yakaladığı oran yüzde 41,7’ye yükseldi. 2019 Ramazan Bayramı’nda bu iki bölgeyi yüzde 17,4 ile Marmara, yüzde 16,9 ile İç Anadolu izledi.''

THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
EKONOMİ
THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı

Türkiye'de kişi başı et tüketimi son 20 senede yüzde 95 arttı
EKONOMİ
Türkiye'de kişi başı et tüketimi son 20 senede yüzde 95 arttı
Acı bekleyiş

Acı bekleyiş

Beykoz'da denize giren 2 çocuktan biri kayboldu.
Mehmetçikin değilteröristin yanındalar!

Uzmanlar, ABD'nin 'engel oluruz' tehdidini değerlendirdi.
100 adaydan 81i üniversiteli oldu

100 adaydan
81'i üniversiteli oldu

2019-YKS yerleştirme sonuçları raporu açıklandı.
Bütün talimatlar FETÖ elebaşından

Bütün talimatlar FETÖ elebaşından

​Londra'ya kaçan Akın İpek hakkında çarpıcı iddialar.
20 senede<br>yüzde 95 arttı

20 senede
yüzde 95 arttı

Kişi başı et tüketimi her geçen yıl artıyor.
Erdoğan<br>davet etti geliyor

Erdoğan
davet etti geliyor

7-8 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Farklı bir <br>aşamaya geçireceğiz

Farklı bir
aşamaya geçireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali.

Rekor bekleniyor

Rekor bekleniyor

​Asfalt eriten 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklıkları geliyor.

14 terörist öldürüldü

14 terörist öldürüldü

Metina ve Gara'da PKK'ya havadan bomba yağdı.
Heyecanla bekleniyor

Heyecanla bekleniyor

​1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor.
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

​Yüz binlerce üniversite adayının meraklı bekleyişi sona erdi.
Gaspçı Hindistan!

Gaspçı Hindistan!

Yüzde 90'ı Müslüman olan halk Pakistan'ı istiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.