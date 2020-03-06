Ekonomi Ülkerden rekor ciro
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Ülker, 2019 yılını 7,8 milyar TL rekor ciroyla tamamladı

Ülker'den rekor ciro!

Türkiye’nin halka açık en büyük gıda şirketi Ülker Bisküvi, 2019 yılını satışlarını yüzde 31 artırarak 7,8 milyar TL rekor ciroyla kapattı. Şirketin, Türkiye operasyonları yüzde 28 ihracat ve yurt dışı operasyonları yüzde 37 büyüdü, esas faaliyet kârı ise yüzde 43 artışla 1.132 milyon TL’ye ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre 2019 yılında satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artırarak 7,8 milyar TL’ye, ana ortaklığa ait net dönem kârını yüzde 29 yükselterek 905 milyon TL’ye ulaştırdı.

Şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2019 yılı sonunda 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 39 artışla 1.304 milyon TL oldu. İhracat ve yurt dışı operasyonlarının yıllık FAVÖK’teki payı yüzde 48‘e ulaştı.

Verimli üretim ve israfsız şirket modeliyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya katkı sağlamaya 2019 yılında da devam ettiklerine belirten Ülker Bisküvi CEO’su Mete Buyurgan, “Türkiye’de toplam atıştırmalık pazarında tartışmasız liderliğimizi devam ettirirken, Türkiye operasyonlarımızı yüzde 28, ihracat ve yurt dışı operasyonlarımızı yüzde 37 büyüttük. FAVÖK marjımız yüzde 16,7 oldu. Suudi Arabistan’da bisküvi kategorisindeki liderliğimizi devam ettirirken, Mısır bisküvi pazarında da lider konuma yükseldik” dedi.

"Yüzde 43 artışla 1.132 milyon TL’ye ulaştırdık"

Buyurgan sözlerine şöyle devam etti: “Toplam atıştırmalık pazarının en güçlü oyuncusu olarak gücümüzü markalarımızdan, ARGE ve inovasyona verdiğimiz önemden, tüketicilerimizi anlayıp hızlı aksiyon almamızdan, satış ve dağıtım ağımızdan, dijital dönüşümü önceliklendirmemizden alıyoruz. Yatırımlara çok önem veriyoruz. 2019 yılında yeni tesis kurulumu, kapasite artırımı, verimlilik çalışmaları, üretim hatlarının yenilenmesi gibi alanlarda konsolide olarak 140 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık. Esas faaliyet kârımızı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 1.132 milyon TL’ye ulaştırdık. Bir bisküvi çeşidiyle çıktığımız bu yolculuğa bugün yüzlerce ürünümüz, 10 fabrikamızdaki üretimimiz, yatırımlarımız, istihdamımız ve ihracatımızla Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz.

  • Türkiye’deki fabrikalarımızda ürettiğimiz Godiva ve McVitie’s ürünlerimizi tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Bu doğrultuda, her geçen gün Türkiye’yi daha güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getiriyoruz.

Odağımızdaki dijital dönüşümü tedarik zincirinden tüketiciye kadar uzanan, uçtan uca bir yaklaşımla ele alıyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş yapış süreçlerimize entegre ettik. 2014’ten bu yana karbon salım artışı olmadan büyüme sağlıyoruz. 2020 yılında da inovasyona odaklanarak, karlılık esasıyla çalışmaya ve hız kesmeden büyümeye devam edeceğiz.”

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