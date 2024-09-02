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Ekonomi

Ulusoy Un World İstanbul fuarında

Sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkanı sağlayan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı- WorldFood İstanbul, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde 80 ülkeden 900’ü aşkın satın almacıyı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya getiriyor. Türkiye’nin en büyük un üreticisi ve ihracatçısı Ulusoy Un, 7. Hall 7312 numaralı stantta yerini alıyor.

12:35 - 2/09/2024 Monday
Güncelleme: 12:33 - 2/09/2024 Monday
Yeni Şafak
Ulusoy Un
Ulusoy Un

32 yıldır gıda ve içecek üreticilerinin ve Türkiye’nin önde gelen perakendecilerini, toptancılarını, özel ithalatçılarını ve çok sayıdaki gıda ve içecek sektörü oyuncusunu kapsayan alıcılarını bir araya getiren WorldFood İstanbul, 3 Eylül Salı günü TÜYAP TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’de kapılarını açıyor.


1 milyar dolarlık bir pazarda şirketlerin satışlarını artırması ve yeni müşteriler elde etmesi için mükemmel bir platform sunan ve 80 ülkeden 900’ü aşkın satın almacıyı buluşturan fuarda Ulusoy Un da 7. Hall 7312 numaralı stantta yerini alıyor.


6 Eylül’e kadar sürecek fuarda bulunmaya hazırlanan Türkiye’nin en büyük un üreticisi ve ihracatçısı olmasının yanı sıra Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından biri olan Ulusoy Un, geliştirdiği ürün gamını sergilerken workshop alanında da ürettiği ekmek, simit, mayalı ürün, börek, pizza ve kurabiye çeşitlerini ziyaretçilerine sunacak.



#Ulusoy Un
#World İstanbul
#İş Dünyası
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