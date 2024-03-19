|
Ekonomi

İngiliz devinden büyük işten çıkarma: 7 bin 500 kişiyle yollarını ayıracak

Merkezi İngiltere'de bulunan Unilever, dünya genelinde ağırlıkla ofis bazlı olmak üzere 7 bin 500 kişinin işine son vereceğini duyurdu. Şirket, maliyet azaltma programının bir parçası olarak, dondurma üretimi birimini ayrı bir şirkete dönüştürmeyi de planlıyor

14:13 - 19/03/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl içinde yaklaşık 800 milyon avro tutarında maliyet tasarrufu sağlamasına yönelik yeni bir yapılanma programı başlatıldığı belirtildi.


Açıklamada, "Önerilen değişikliklerin dünya genelinde ağırlıklı olarak ofis bazlı yaklaşık 7 bin 500 pozisyonu etkilemesi bekleniyor. Yeniden yapılandırma maliyetlerinin gelecek 3 yıl boyunca cironun yaklaşık yüzde 1,2'sini oluşturması bekleniyor." ifadesine yer verildi.


Unilever, maliyet azaltma programının bir parçası olarak, dondurma üretimi birimini ayrı bir şirkete dönüştürmeyi de planlıyo
r.

Şirket, "Langnese", "Magnum" ve "Ben & Jerry's" gibi markalara ev sahipliği yapan dondurma biriminin bağımsız bir şirkete dönüştürülmesinin 2025'in sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.


Unilever'in dünya genelinde 128 binden fazla çalışanı bulunuyor. İngiliz şirketin hisseleri, planın duyurulmasının ardından Londra borsasında yüzde 6'ya kadar yükseldi.







#işten çıkarma
#Unilever
#İngiltere
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Okullarda ikinci ara tatil yaklaşıyor! Ramazan bayramı ile Nisan ara tatili birleşecek