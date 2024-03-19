Konut, ticari gayrimenkul ve arsa üretiminin yanı sıra son olarak kentsel dönüşümde faaliyet gösteren Helmann, tüm yatırımlarını ve faaliyetlerini holding çatısı altında topladığını duyurdu. Şirket bu hamleyle ekonomide katma değeri artırmak ve şirket içi süreçlerin daha kurumsal, hızlı ve şeffaf şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.