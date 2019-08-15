Ekonomi Unilevere dondurma soruşturması
İŞ DÜNYASI

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'ye soruşturma

Unilever'e dondurma soruşturması

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'ye, nihai satış noktalarında rakip dondurma ürünlerinin satışını engellediği gerekçesiyle Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rekabet Kurulunca, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'nin nihai satış noktalarında rakip dondurma ürünlerinin satışını engellediği ve fiili münhasırlık oluşturarak ilgili kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

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