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Ekonomi Ünlü iş adamı Kenyada soyuldu
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İŞ DÜNYASI

​Ünlü iş adamı Nevzat Aydın Kenya'da soyuldu

Ünlü iş adamı Kenya'da soyuldu

Türkiye'nin en büyük internet sitelerinden Yemeksepeti’ni 2015 yılında 589 milyon dolara dünyanın en büyük online yemek sipariş platformu Delivery Hero'ya satan girişimci Nevzat Aydın’ın Kenya'da kaldığı safari kampında soyulduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevzat Aydın
Nevzat Aydın

Yemeksepeti'ni Delivery Hero'ya 589 milyon dolara sattıktan sonra CEO olarak görevine devam eden Nevzat Aydın, safari için gittiği Kenya'da kaldığı kampta soyuldu.

Yaşanan olayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Aydın, kampın sahibi İngiliz milyarder Richard Branson’u da etiketleyerek attığı tweetinde şu ifadeleri kullandı.

“2 gün önce Mahali Mzuri’deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık.”

Nevzat Aydın.

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