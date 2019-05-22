Ünlü iş adamı Kenya'da soyuldu

Yemeksepeti'ni Delivery Hero'ya 589 milyon dolara sattıktan sonra CEO olarak görevine devam eden Nevzat Aydın, safari için gittiği Kenya'da kaldığı kampta soyuldu.
Yaşanan olayı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Aydın, kampın sahibi İngiliz milyarder Richard Branson’u da etiketleyerek attığı tweetinde şu ifadeleri kullandı.
“2 gün önce Mahali Mzuri’deki kampta çadırımızda uyurken soyulduk. Bunu kamptan birilerinin yaptığının delili var. Kampımızda en basit güvenlik önlemleri bile yoktu. Korku ve hayal kırıklığı içinde kaldık.”